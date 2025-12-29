Habertürk
        dünyasından şehitler için başsağlığı mesajı! - Diğer Haberleri

        Spor dünyasından şehitler için başsağlığı mesajı!

        Spor federasyonları ve spor kulüpleri, Yalova'daki operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:15 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:15
        Spor dünyasından şehitler için başsağlığı!
        Spor federasyonları ve spor kulüpleri, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sitesinde yen alan mesajda, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ise başsağlığı mesajında, şu görüşlere yer verdi:

        "Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ise acil şifalar diliyoruz."

        Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Eczacıbaşı, Bahçeşehir Koleji ve spor dünyasından birçok kulüp de yayımladığı mesajlarda şehit polislere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

