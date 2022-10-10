Spor eğitmeninden 9 yaşındaki öğrenciye şiddet!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çocuğu darp ettiğine ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan spor eğitmeni gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, ilçe stadının halka açık kısmında dün özel okulda öğretmen ve bir futbol okulunda eğitmen olarak görev yapan Cemil K'nin ilkokul öğrencisi Y.Ö'yü (9) darp ettiğine dair görüntüler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.