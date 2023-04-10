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Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, geriye düştüğü maçta 3 puanı Vincent Aboubakar (2) ve Nathan Redmond'un attığı gollerle alarak puanını 55'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı. Spor yazarları, siyah-beyazlıların galibiyetini kaleme aldı

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  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri

    ÖMER ÜRÜNDÜL: GÜNEŞ 11'DE HATA YAPTI

    Şenol Güneş derbide ilk 11'de büyük hata yapmıştı. En formda oyuncusu Redmond'u kulübede tutup uzun süredir maç eksikliği olan, hazır olmayan Ghezzal'ı sahaya sürmüştü. F.Bahçe'nin 2. penaltısı gol olsa yenilgi kaçınılmazdı. Ondan sonraki 10 kişiyle müthiş geri dönüş her şeyi tozpembe yapmıştı. Güneş, dün de ilk 11'de büyük hata yaptı. Ghezzal'ı kazanmak istiyor, Cenk ve Aboubakar'dan vazgeçemiyor, Redmond da geçen haftanın yıldızı olunca bu defa sahaya 4 forvetle çıktı. Redmond'un gerçek yeri sol ön kenar ama solda Cenk, sağda Ghezzal olunca o da dün gece Aboubakar'ın arkasında serbest rol üstlendi. Cenk'in kanat forvet özelliği yok; Ghezzal hazır değil, Onur'un özelliklerini tanımıyor. Bu şekilde iki kanat da çalışmadı ve hücumda etkisiz bir Beşiktaş gündeme geldi. (SABAH)
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri

    CEM DİZDAR: SKORU ALMASINI BİLİYOR

    Giresun golü bulduktan sonra Beşiktaş şöyle bir silkindi ancak topu oynatmak yerine uzun süre isabetsiz orta ya da şut denemeye çalışınca oyununu akışkan hale getiremedi. Yine de ‘’öne çok koşan’’ rakibinin arkasına sarkıttığı Aboubakar ile devreyi önde kapatmayı bildi Beşiktaş. İkinci devre de ilki gibi Beşiktaş’ın aralıklarla örgütlediği hücumlarla geçti. Ligin ilk üç sıralaması değilse de, üç takımı belli gibi. Şenol Güneş sonrası Beşiktaş oyununu geliştiriyor görünmese de, skoru alma konusunda sıkıntı yaşamadan yükselişini sürdürüyor. (FANATİK)
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri

    GÜNTEKİN ONAY: ABOUBAKAR, REDMOND VE MASUAKU

    Beşiktaş’ta Şenol Güneş işleri rayına oturtmuş görünüyor. Beşiktaş, Giresunspor’un iyi başladığı ve 1-0 öne geçtiği ilk 20 dakikalık bölümde maça hiç giremedi. Basit top kayıpları, anlamsız pas hataları ile rakip yarı alanda topu tutamayan siyah beyazlılar 1-0 yenik duruma düştükten sonra adeta uyandı.

     
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri

    Siyah beyazlıların kaliteli ve geniş bir kadrosu var. Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal bu ligin üzerinde oyuncular. Kaleci Mert Günok formda ve tekrar kendini buldu. Arthur Masuaku önemli bir momentum yakaladı. Beşiktaş, Galatasaray derbisine kadarki süreçte 3’te 3 yaparak çıkabilirse derbiye farklı bir hedefle çıkabilir. (HÜRRİYET)
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri

    ATTİLA GÖKÇE: NEŞEYE DÖNÜŞEN ÖFKE

    Beşiktaşlı futbolcular maça dünle başladılar, golü yedikten sonra akılları başlarına geldi ve kısa zamanda toparlanarak oyunun egemeni oldular. Yenik duruma düşünce kendilerine döndüler. Salih ve Onur göz göre göre rakiplerine pas atmayı bırakıp savaşarak kazandıkları topları daha akıllıca kullanma gayreti gösterdiler. Geriye düşmek öfkelendirmişti onları. Ama aynı zamanda akıllar da devreye girdi. Ghezzal ve Redmond pozitife dönen oyunda başrolü paylaşıyorlardı. Cenk ve Aboubakar da sık sık gol pozisyonuna girerken oyunun ateşini yükselttiler. Penaltı tartışılmadı.. Aboubakar atış için Ferhat’ı bir saniyelik duraklamayla şaşırtıp golünü attı. Beşiktaş taraftarı da Kadıköy’deki fırtınayı kutlamaya başladı o golle.
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri

    5 defa üç… Kartal galibiyet serisini sürdürürken artık bir zirve takımı olduğunu da ilan etti. Şenol Hoca’nın maçın sonlarına doğru Muleka’ya forma vermesi de kenarda bekleyenlere moral kazandıran bir davranıştı. Giresunspor enerjisini ve gayretini esirgemeden oynadı. Ama Beşiktaş’ın oyun zenginliği karşısında yetersiz kaldılar. Cenk Tosun’a geçmiş olsun diyelim… Hafta sonunda Trabzon yolculuğu var. Şenol Hoca memleket hasretini giderirken üç puanlık seriyi devam ettirir mi? Elbette… Neden olmasın! (MİLLİYET)

     
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri

    AHMET ÇAKAR: VURMA NET GÖRÜLMÜYOR

    Beşiktaş, görünen o ki ikinciliği hatta daha fazlasını sonuna kadar kovalayacak. Kadro kaliteleri var mı? Var… Ama tabii ki Cenk'in sakatlığının ne şekilde gelişeceğini bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun Beşiktaş sonuna kadar devam edecek. Atilla Karaoğlan bu ülkenin iyi hakemlerinden biri. Dün gece de oldukça iyi bir maç yönetti. Belki bir-iki tartışmalı faul kararı var, bunlardan biri Aboubakar'ın rakibine yaptığı hareket. Çok net bir vurma görülmüyor, formadan çekme ve itme var gibi. (SABAH)
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri

    UĞUR MELEKE: MUTSUZLARA FISILDAYAN ADAM

    Şenol Güneş için sporcunun yaşı fark etmiyor, potansiyeline inanıyorsa onu zirveye çıkarıyor. Şenol Güneş’in kariyeri düşüşe geçenlere, mutsuzlara, gençlere-yaşlılara, yerlilere-yabancılara dokunuşları Burak’la sınırlı kalmadı, onlarca farklı isimle devam etti. Trabzon’da Engin, Umut, Beşiktaş’ta Cenk, Babel, Gomez... Şu sıralarda yine Mert, Redmond ve Aboubakar gibilerle devam ediyor mutsuzlara fısıldamaya kurt teknik adam. Onun için sporcunun yaşı, pozisyonu ya da pasaportu fark etmiyor. Bir futbolcunun potansiyeline inanıyorsa, onu toparlayıp zirveye çıkarmakta usta adeta.
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri

    Dün Ghezzal’in ilk yarım saatte kaç pas hatası yaptığını, kaç fırsatı harcadığını sayamadım. Ama aynı Ghezzal o hataları yaptıktan dakikalar sonra bir mükemmel şutu direğe vuruyor, bir de asist yapıyor Aboubakar’a. Çünkü Şenol Güneş’in takımındaki herkes şunu biliyor: Güneş, yetenekli oyuncuyu seviyor. Hata yapmasına fırsat tanıyor. Bir hata, iki hata... Üçüncüde doğruyu yapıp katkı sağlayacağı inancını geçiriyor futbolcuya. O zaman da ortaya, Cenk gibi, Redmond gibi, Aboubakar gibi, Ghezzal gibi keyif veren performanslar çıkıyor. ( HÜRRİYET)
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri

    ALİ ECE: ABOUBAKAR - GHEZZAL FARKI

    Tarihi derbi galibiyetinin ardından Beşiktaş’ın lig sonuna kadar minimum ikinciliği kovalamak için galibiyet serisi yakalaması gerekiyor. Fenerbahçe maçının ikinci yarısı, tamamen daha açık alanlarda oynanan derbi konjonktürüne özgü olarak gelişmişti. Ligde kalmak için can havliyle oynayan Giresunspor ise dar alanda iyi kapanıp hızlı çıkacaktı, öne geçene kadar da bu planı başarıyla uyguladı. Ancak konuk ekip, Ghezzal ve Aboubakar’ın özel yeteneklerine karşı bir yere kadar dayanabildi. Teknik heyet, futbolcular, taraftarlar ve yönetim arasındaki uyum arttıkça en azından bir dahaki sezon için şampiyonlukta çok daha iddialı bir Beşiktaş ortaya çıkartabilir. Tabii bunun için saha içine nokta transferler de şart. (FANATİK)

     
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri

    İBRAHİM YILDIZ: BEŞİKTAŞ'I DURDURMAK ZOR

    Beşiktaş takım olarak görevini iyi yapıyor. Oyuna sonradan girenlerin de performansı yüksekti. Şenol Güneş’le büyük bir ivme kazanan Beşiktaş, arka arkaya kazanarak ligde büyük fark yaratıyor. Şu anda, tartışmasız en formda takımların birinci sırasında yer alıyorlar. Taraftarın en büyük üzüntüsü, sezon başında kaybedilen puanlar şüphesiz. Siyah-Beyazlılar önümüzdeki sezon için çok şey vadeden bir takım. Geniş bir kadroya sahipler. Bu sezon lig ikinciliğini hedefliyorlar. Avrupa’ya gitme amacı sürüyor. Bu hızla giderlerse, hedefe ulaşabilirler. Keyif veren futbol, taraftarın desteğini ve coşkusunu her maç üstüne koyarak  artırıyor. Galip gelen takım kadar, bıkmadan, yılmadan maç boyunca susmayan taraftarı da kutlamak gerekir. (HABERTÜRK)
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri

    BİLAL MEŞE: HATA AFFETMEYEN KRAMPONLAR

    Durun, Kartal’ın yeni bir golcüsü daha var... Biz unuttuk, o kendisini hatırlattı, Redmond... Fenerbahçe derbisinde patlama yapan, dün de ilk on birde sahaya çıkan Redmond, 54’de farkı ikiye çıkardı. Masuaku’nun pasını iyi değerlendiren Redmond, iki savunmacıyı geçti, topu uzak köşeye gönderdi. Adam pire gibi, tutabilene aşk olsun! Adam tam bir takım oyuncusu... Rakip eksiltiyor, aklı hep gollerde... 70’te yine denedi, kaleci güçlükle kornere tokatladı.

     
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri

    Valla, Giresunspor’u da kutlamak gerekir, öyle savunmasına yaslanmadı, zamana oynamadı, ofansif oynayarak futbolu güzelleştirirken, tüm enerjisini ortaya koydu. Gelin görün ki oynadığı takım Beşiktaş... Hatayı affetmeyen kramponları var, ne yapsın? Evet, Kartal 5’te 5 yaptı, zirve klasmanındaki yerini koruyor. Ayağını yere sağlam basıyor. İşin özeti, ev sahibi takım vitesi 5’e taktı, yoluna devam ederken, Trabzonspor deplasmanı için de moral - motivasyonunu üst seviyeye çıkardı. (MİLLİYET)
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri

    ERMAN TOROĞLU: BAKALIM LALE ORTA KONUŞACAK MI?

    Dakika 44, Beşiktaş hücum ediyor. Aboubakar ile rakibi depar atıyor, bir şeyler oluyor, Giresunlu oyuncu yerde kalıyor ve pozisyonun devamı gol oluyor. Maalesef TV başında ne olduğunu merakla bekliyoruz ama kameralar saçma sapan şeyleri gösteriyor. O pozisyon sosyal medyaya düşüyor. Aboubakar rakibine tokat mı yumruk mu geçiriyor. Bu pozisyon niye gelmez? Bunun başka açıları da vardır. İşte bunlar olunca insanın midesi bulanıyor. Herkes zaten öküz altında bir buzağı arıyor ama bırakın öküz altındaki buzağıyı koskoca öküz gibi pozisyonları göstermiyorlar. Sonra da milleti birbirine kırdırıyorlar. Eğer büyütülmüş gibi olan pozisyon doğruysa, Aboubakar'ın kırmızı kart görmesi gerekir. Hakem hücuma kalkıyor ve pozisyonu göremeyebilir ama VAR'ın bunu yüzde yüz göstermesi gerekirdi. Çünkü sıralamaya tesir edecek bu. Bakalım Lale Orta açıklama yapacak mı? Oranın da çivisi çıktığı için devamlı açıklama yapmaları gerekir. (SABAH)
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri

    DENİZ ÇOBAN: ABOUBAKAR ATILMALIYDI

    Beşiktaş - Giresunspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan, üst üste görev alan hakemlerden. Görevdeki MHK, bazı hakemleri performansı ne olursa olsun sahaya sürmekte ısrar ederken, bazı hakemleri de sebepsiz evde bekletiyor. Bu da motivasyonu bozuyor. Karaoğlan, disiplin anlamında sınıfta kaldı. 45+2’de Aboubakar topsuz alanda Görkem’in yüzüne vuruyor. Kırmızı kartla cezalandırılması gereken bu pozisyonda, VAR’dan da destek gelmedi. Hemen ardından Aboubakar, Beşiktaş’ı öne geçiren golü attı. Gole sevinmek yerine rakibinin üzerine giderek onu tahrik etmeye çalıştı ve yine kart görmedi. Ayrıca Beşiktaş lehine verilen penaltı kararı da, doğruydu. (FANATİK)
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri

    ALİ GÜLTİKEN: KOMPLE SANTRFOR 

    Aboubakar, her yönüyle komple bir santrfor. Hangi tip oyunu oynamak isterseniz isteyin, Aboubakar'la bu işi en üst seviyede yaparsınız. Kontrada da var, bireysel olarak beceriyle adam eksilterek hücum tarafında da var, ceza sahasına indirdiğiniz her topta vuruş özelliği ile de var. O yüzden Beşiktaş'ın hücum oyununu çok rahatlatıyor. Hem kendisi oynuyor hem de çevresindekileri işler hale getiriyor. Son iki haftadır golcüleri konuşuyoruz ama Salih'e de ayrı bir paragraf açmak gerekiyor. Çok başarılı oynuyor. Hadziahmetovic'in gelmesinden sonra rahatladı, oyun lideri olarak takımı yönetiyor. (SABAH)
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri
  • Spor yazarları, Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi: "Galatasaray ve Fenerbahçe geriliyor!" - Spor Haberleri

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