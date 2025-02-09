Spor yazarları Beşiktaş'ın Sivasspor galibiyetini değerlendirdi!

"SAHANIN EN İYİSİ EMİRHAN'DI"

ÖMER ÜRÜNDÜL: "Bana göre dün gecenin en başarılı ismi Emirhan'dı. Gol attığı için söylemiyorum. Çok dinamikti, Manaj'a da hiçbir aksiyon şansı tanımadı. Sonradan oyuna giren Semih yine bekleneni veremedi. Mustafa Hekimoğlu'nun temel eksikleri var. Ayrıca büyük boyutta maç eksiği de var ama üstünde durulursa önemli bir çıkış yapabilir. Çünkü fizik açıdan çok güçlü ve hırslı bir yapıya sahip. Gedson her zamanki gibi orta sahada takımın dinamosuydu ama sakatlandı, çıktı. En büyük problem İmmobile. Fiziki tükenişi gittikçe devam ediyor. Bu kalitede ve önemli başarılara imza atmış bir santrforun bu görüntüsü kendisine hiç yakışmıyor." (Sabah)