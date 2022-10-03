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Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelirken, dev derbi başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi.

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  • "Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Süper Lig'in 8. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 0-0 beraberlikle tamamlanırken, spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi. İşte öne çıkan yorumlar:
  • "Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    "SON 30 DAKİKAYI BEKLİYOR GİBİYDİ"

    MEHMET DEMİRKOL: Ismael takımının 60 dakikalık oyununun yaratacağı sıkıntıyı gidermek için alışıldık ön alan baskısını sadece kanalları kapatmaya,Crespo ve Arao’ya top aldırmamaya çevirmişti. Fenerbahçe’yi kenarlara yönlendirdiler. Bu Fenerbahçe’yi etkiledi. Ancak sanki Jesus da maçın son 30 dakikasını bekliyor gibiydi. Onlar da ön alan baskısını alışıldık seviyede yapamadı. 
  • "Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Yine takım boyu kısaydı. Yine savunma üçlüsü çizgiyi çok iyi ayarladı ve son haftalarda olduğu gibi rakibi ofsayt tuzağına düşürdüler. Konya, Kayseri maçlarında da durum çok farklı değildi. Topa sahip oldular ama merkez baskıda kalınca istedikleri gibi hücum edemediler. 
  • "Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Ancak asıl sürpriz 2. yarıdaydı. Ismael sezon başından bu yana uyguladığı stratejiyi ters düz etmişti. Tabii Ghezzal’ı oynuna alma avantajı ve ilk yarıda çok yorulmamış olmak. Dakika dakika yükselen bir oyun yarattı. Değişikliklerin tamamı işe yaradı. Jesus içinse durum tam tersi oldu. Fenerbahçe merkezi alamadığı için oyundan iyice düştü. Ferdi’yi öne alma kararı işe yaramadı. Ve Beşiktaş her oyunu aldı hem de pozisyonlar buldu. Ancak özet yapmak gerekirse dün Valencia başta olmak üzere hücumcular değil savunmacıların gecesiydi.
  • "Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    "JESUS'UN BU KONU ÜZERİNDE ÇALIŞMASI LAZIM"

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: Jorge Jesus takımını çok iyi hazırlamış. Beşiktaş Ghezzal girene kadar Fenerbahçe kalesine gelemedi. Şut dahi atamadı. 6 kez rakibini ofsayta düşürdü. İrfan ve Pedro hatta Valencia ön alanda yeterli performansı sergileyemedi.
  • "Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Fenerbahçe'de fark yaratması beklenen isimlerin hiç katkı vermemesi ile kısırlaştı. İrfan ve Pedro bir türlü aktive olamadı ve Enner de iyice yoruldu
  • "Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    70'de iki hoca da 3'er değişiklik yaptı. 70 dakika savunma ve mücadele anlamında rakibinden iyi oynayan Jesus'un Fenerbahçesi öndeki 3'lünün 2'sini değiştirip Enner - Batshuayi ve Ferdi'den oluşan bir 3'lü oluşturdu. Bu 3'lü Pedro ve İrfan'dan da kötü olunca önde de hiç top tutamayınca 75 itibariyle Beşiktaş ateşlenmesine fırsat tanındı. 
  • "Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Kalitesi düşük bir maç oldu. Beşiktaş şampiyonluk yarışında olacaksa Ghezzal hep oynamalı. Fenerbahçe ise çok iyi bir hoca buldu. Ama ön alana kalite takviyesine ihtiyacı olduğu bir kez daha görüldü. Misal İrfan yerine Ghezzal, yorulan Enner yerine misal Başakşehirli Mounir tarzında oyuncular olduğunu düşünelim. Çok daha rahat maç kazanır Fenerbahçe. Yani özetle son 30 metreye kadar hesap edilen, planlanan takım son 30 metrede çizilmiş duran top planlarından farklı olarak akan oyunda da çizilmiş pozisyonlar bulmalı. Jesus'un bu konu üzerinde çalışması lazım. Bir de kalitenin artırılması. Asıl kalite kulübede ismi de Arda..
  • "Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    "OYUNUNUN EĞLENCESİ DÜŞTÜ"

    UĞUR MELEKE: Fenerbahçe, sanırım Jesus’un 15 resmi maçlık serüvenindeki en düşük hücum pres vitesiyle oynadı dün. Sarı-lacivertliler o alışılmış kalabalık ön alan baskısına genelde gitmedi. Sanırım Jesus da İsmael’in takımının uzun top tercihini dikkate alarak vazgeçti hücum pres devamlılığından. Fenerbahçe de o coşkulu hücum presi yapmayınca oyununun eğlencesi düştü bütünüyle.
  • "Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    "ÜÇ TEMPOLU HAMLE YAPTI AMA..."

    GÜRCAN BİLGİÇ: Fenerbahçe'nin sezon iradesi ilk dakikadan itibaren devreye girdi. Saha, seyirci veya rakip takımın kim olduğuna bakmadan kendi oyunlarını kabul ettirdiler. Dolmabahçe'de öyle bir ilk yarı geçti ki, Beşiktaş değil kaleye gelmek, sürekli ofsayt tuzağına düşen acemilerden oluşuyordu.
  • "Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    İşin ofansif tarafında ise olabildiğince taç çizgilerine taşımak istediler topu. Bekler pas merkezi olmaya çalışıyor, orta sahalar ise boş alan bulmaya. Bu noktada da Beşiktaş'ın direnci devreye girdi. Özellikle Josef'in dikkati ve tecrübesi, Crespo ile İrfan Can'ı sürekli rahatsız eden enerjisiydi. 
  • "Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Bir şeyler yapmaya çalışan ile hiçbir şey yaptırmamaya çalışan arasında geçen bir mücadele oldu. İki takım da yapılacak "tek hatanın" peşindeydi. Birisi yanlış pozisyon alacaktı veya yanlış pas verecekti.
  • "Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    İkinci yarı ise tehdit etmek yerine, bekleme süreciydi. Tempo düştü, kararlılık azaldı. Baktılar ki, bir türlü kilit çözülemiyor, uzun paslarla oynamaya başladılar. Sonuç; kör dövüşü oldu.
  • "Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Jesus, üç tempolu oyuncu ile hamle yaptı oyuna. Rakip kaleye hızla gitmek isterken, rakibe de tedirginlik vermeyi amaçladı belki de. Yine de oyun elinden kaçtı. İsmael de enerjinin peşindeydi yaptığı değişikliklerle. Sonuç; Fenerbahçe zirve hedefinde iki puan kaybetti. Beşiktaş zirvede kalma umudunu korudu. O kadar...
  • "Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    "İKİNCİ YARIDA OFANSİF GİRİŞİMDE BULUNMADI"

    GÜNTEKİN ONAY: İlk yarıda sahada ne yaptığını daha fazla bilen taraf F.Bahçe idi. Beşiktaş ise orta alanı hiç pas yapmadan geçmeye çalıştı ve isabetli şut atamadan devreyi tamamladı.
  • "Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    F.Bahçe 2, yarıda ofansif olarak hiç girişimde bulunmazken 2 takım da sert ve birbirlerinin oynamasına izin vermeyen futbollarıyla seyir keyfi vermedi. Beşiktaş, daha fazla pas oyununa kesinlikle yönelmeli. F.Bahçe ise iyi antrene edilen fizik gücü yüksek ve organize bir takım. Ancak ofansif alanda daha fazla yaratıcılık şart.
  • "Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

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