Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

Ama şunu Ümraniyespor karşısında bir kez daha gördük; Cenk ile beraber bu bölgenin assolisti Aboubakar. İkinci goldeki icraatları yine klasik bir Aboubakar senfonisi niteliğindeydi. Bu arada ilk yarıda Mert'in Kayode'nin vuruşunda yaptığı kurtarışa da değinmek gerek. Milli kaleci çok formda. Beşiktaş bu maçta beklendiği gibi kötü bir sürprize müsaade etmedi. Olması gerekeni yaparak maçı erken çözdü ve olabileceği en iyi yerde olmaya devam ediyor. (YENİ ASIR)