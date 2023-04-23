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Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Beşiktaş, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 62'ye yükseltti. Spor yazarları, Beşiktaş'ın aldığı galibiyeti değerlendirdi

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  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    ALİ ECE: BAYRAM ŞEKERİ ABOUBAKAR

    Aboubakar, sol içte topla buluşunca kaleye çok rahat akabiliyor. O bölgede top ayağına gelmiş bir Aboubakar, efsanevi Brezilyalı gol sanatçısı Ronaldo’yu hatırlatan driplingler yapabiliyor. Son vuruşundaki uzak köşeye ayak içi de Aboubakar’ın driplingleri kadar klastı.

     
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    Aboubakar tabii ki bu oyununu en üst seviyesindeki Brezilyalı Ronaldo kadar 90 dakikaya yayamayabiliyor. Tabii ki bizim lig ölçeğinde bu kadarı bile yetiyor da artıyor. Beşiktaş bu galibiyetle bir dahaki sezon Avrupa kupalarına katılmak için önemli bir avantaj yakaladı. Bir dahaki sezon daha güçlü şampiyonluk adayı olabilmek için ise Aboubakar’a eşlik edebilecek başka klas oyuncular gerekiyor. (FANATİK)
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    ERMAN TOROĞLU: BÖYLE BİR MAÇTA HAKEME GEREK YOK

    Beşiktaş rahat rahat oynadı. Gelecek hafta çıkacağı Galatasaray derbisinden önce bir idman maçı yaptı diyebiliriz. Siyah beyazlılar, 90 dakika boyunca hiç zorlanmadılar. Farka da gidebilirlerdi ama onu yapmadılar. Öylesine oynadılar. Ancak şöyle bir hava vardı maça genel baktığımızda. 

     
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    Ümraniyespor bir atsa, hani rast gelse, Beşiktaş anında iki tane atabilir havasında oynandı mücadele. Hem Ümraniyesporlu topçular hem de Beşiktaşlı futbolcular öyle bir şekilde oynadılar. Bu bize açık olarak şunu gösteriyor, Türkiye Ligi'nde takım adedi fazla. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ı sorarsanız, böyle bir maçta bence hakeme de gerek yoktu. Kenardan birisi de rahat şekilde idare edebilirdi. (SABAH)
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    BİLAL MEŞE: USTALAR SAHNEDE

    İkinci yarı mı, Kartal biraz vites yükseltti, rakibe baskıyla yüklenirken, ortaya futbol adına biraz kalite çıktı, devamında doğal olarak pozisyon üretimi geldi. Tek farklı oyunda ikiyi, üçü bulamazsanız sıkıntı çekersiniz. Nitekim 57’de Kayode topla buluştu, vurdu, Saiss’e çarpan top kornere gitti. 65’te Cenk Tosun büyük fırsat yakaladı, topu kaleciye nişanladı.

     
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    Ve hoş geldin Aboubakar! 71’de Salih rakibinden söktüğü topu Aboubakar’a aktardı. Kamerunlu forvet çalımlarla ceza alanına indi, şık bir vuruşla farkı ikiye yükseltti. Olası bir iş kazasına set çekerken, Ümraniye’yi de kaderiyle baş başa bıraktı. Kuşkusuz bu vitesin yükseltilmesinde Güneş’in oyuncu hamleleri de önemli bir faktör idi. Artı Mert’in de hakkını da yemeyelim, kritik kurtarışlarıyla kalesini gole kapattı. (MİLLİYET)
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    CEM DİZDAR: ŞAŞIRTMAYAN SONUÇ, ŞAŞIRTAN OYUN!

    İzlediğimiz ilk yarıya 'Vasat altı ligin vasat altı maçı’ desem kızacak o kadar çok insan var ki! İkinci devrede ilkinden farklı değil, 'Vasat altı ligin vasat altı maçı!' Maç başlarken iki takım arasında 36 puan fark vardı ama sahadaki oyun bunu doğrular nitelikte miydi, tartışılır. 'Golcü' yine karşı karşıya pozisyonda atamadı ama diğer golcü (Aboubakar) bir kez göründü ve yürüyerek attı. 
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    Bu tür goller yiyen takım ligde kalamaz ama atabileceklerini atamayıp bu tür goller atan takım golcülerine dünyanın parasını verir, orası kesin! Sonunda da sürpriz beklenmeyen bu sıradan maçta Beşiktaş, ligin en dibindeki takımı kendi ortalama oyunuyla yenerek 'İlk üç'teki pozisyonunu korudu. Onlar için bundan sonrası, oyuncu ve teknik heyet için 'Kazanmak'/'Prim'/'Sözleşme' sarmalında devam edecek! Sorun, yönetimin neye, nasıl karar vereceğiz? (FANATİK)
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    ATTİLA GÖKÇE: TAVŞAN NEREDE ŞENOL HOCA?

    Kötü bir oyun izledik. Ev sahibi Ümraniyespor da, konuk Beşiktaş da sanki az önce başka bir maç oynayıp dinlenmeden ikinci maça gelmiş gibiydiler. İsteksiz, mecalsiz, hevessiz ve etkisiz! Hadi Beşiktaş’ın aşırı özgüven duygusuyla öylesine gevşek davrandığını var sayalım. Ümraniyespor’a ne diyeceğiz?

     
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    Beşiktaş için sakin ve karlı bir oyun, verimli bir sonuç… Yine de anımsatalım: Bu oyunla derbi oynanmaz. Galatasaray’ı Vodafone’da karşılamak, ağırlamak yenip göndermek için fazlasına ihtiyacı var Kartal’ın. Belki de tavşan şapkada bekliyordur. Şapka Şenol Hoca’nın elinde bilemiyoruz. (MİLLİYET)
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    BÜLENT TİMURLENK: KARTAL YORULMADI

    Ara haftayı maç yapmadan geçen Beşiktaş, kazanacağına inandığı ve bildiği bir maçı tempoyu yükseltmeden kazandı. Onur'un sağlık problemi nedeniyle kadroda olmadığı, Rosier'in 11'e döndüğü, cezalı Amir ve sakat Cenk'in dönüşüyle ideal 11'ini gördük Şenol Güneş'in. İlk yarıda ev sahibi ekip tek tehlike yaratıp soyunma odasına giderken Beşiktaş, Cenk'in asisti Redmond'un vuruşuyla golü bulmuş ama hücum hattındaki ekstra top kayıpları ve düşük tempoyla sıkıcı bir ilk yarının ortağı olmuştu.
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    Haftaya derbi var ve evinde ne böyle bir Beşiktaş göreceğiz; ne de karşısında Ümraniye gibi bir takım olacak. Aynı şehrin iki takımının maçı derbi ise dün de derbiydi. Sizi Beşiktaş- Galatasaray derbisine alalım, adının hakkını verecek bir 90 dakika bekliyor hepimizi. (SABAH)
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    UĞUR MELEKE: ALLI'YE İNANMAKTAN BU YÜZDEN VAZGEÇTİLER

    Dün Mustafa Er’le çok efor, az oyun vadeden bir Ümraniye vardı sahada. Rekor sayıda orta yaptılar, ama o toplar göklerin hakimi Umut’la buluşmayınca çok fazla pozisyon şansları olmadı. Beşiktaş içinse dördüncü-beşinci vitese ihtiyaç dahi olmayan bir maçtı bu. Güneş’in Ümraniye’de kurduğu “Siyah-beyaz rehabilitasyon merkezi”- nin son kazananı Redmond’ın, Aboubakar-Cenk’le uyumu galibiyete yetti zaten. Sanırım İngilizler’in şu sıralar Dele Alli’yi eleştirmelerinin sebebi bu: Alli bu kulüpte dahi toparlayamıyorsa, sorun ondadır diye düşünüyor İngiliz medyası. (HÜRRİYET)
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    ALİ GÜLTİKEN: BEŞİKTAŞ SÜRPRİZE MÜSAADE ETMEDİ

    Beşiktaş adına önemli olan, böyle bir takımla oynarken kendi oyun temposuna çıkabilmesidir. Bunu yapabildiğiniz zaman bu tür rakipleri zaten oyunun dışına itersiniz. Böylece pozisyonlar ve goller de beraber gelir. Beşiktaş oyunun temposunu yükselttiği dönemlerde kendi adına istediğini aldı. Redmond, Aboubakar ve Cenk gibi üst seviye oyuncularınız varsa bunlar inisiyatif aldıklarında sorunları çözer. Bu tür rakipler karşısında işi uzatmadan erken neticeyi de cebinize koyup 3 puanla yolunuza devam edebilirsiniz.
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    Ama şunu Ümraniyespor karşısında bir kez daha gördük; Cenk ile beraber bu bölgenin assolisti Aboubakar. İkinci goldeki icraatları yine klasik bir Aboubakar senfonisi niteliğindeydi. Bu arada ilk yarıda Mert'in Kayode'nin vuruşunda yaptığı kurtarışa da değinmek gerek. Milli kaleci çok formda. Beşiktaş bu maçta beklendiği gibi kötü bir sürprize müsaade etmedi. Olması gerekeni yaparak maçı erken çözdü ve olabileceği en iyi yerde olmaya devam ediyor. (YENİ ASIR)
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    ERMAN ÖZGÜR: ANTRENMAN MAÇI GİBİ

    2. yarıda da pas trafiği Beşiktaş'ın 2. gol için çok iştahlı olmayışından dolayı bir parça tembeldi. Yine de Cenk Tosun net bir fırsatı kullanamadı. Ümraniye maçın kendi adına tek kırılma anında Umut Nayir golü kaçırınca Aboubakar sazı aldı. Salih'in presinde aldığı topta 3 oyuncuyu geçerek golü yapıp maçı kopardı. 
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    Beşiktaş sezon başı kamplarında oynanan antreman maçı tadında bir maçı tempo olarak kendini çok zorlamadan kazanmayı başardı. Elbette bu oyun üzerinden derbi öncesini konuşmak yanlış olur ancak Beşiktaş için tabelanın iyi oyunun çok tatmin edici olmadığını söylemek yanlış olmaz. (FANATİK)
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    FATİH DOĞAN: GEDSON İŞİNİ YAPTI

    Kaptanlık pazubandını koluna takan Cenk Tosun'un iyileşip 11'de başlaması net olarak hissedildi. Cenk'i değerlendirirken dün akşam sadece Redmond'a yaptığı asiste, yakalayıp atamadığı net gol pozisyonuna bakarak değerlendirmiyorum. Hem takıma yaptığı liderlik hem de Aboubakar'a sağladığı oyun konforunu dikkate alarak değerlendiriyorum. Aboubakar'ın 3-4 kişiyi geçerek attığı harika gol, kendine yakışan bir kareydi.
  • Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    Ümraniyespor'un Mustafa Er'le ateş çemberinden çıkma gayretini gördüm ama kalite farkı buna engel oldu. Orta sahada Gedson'un dinamik oyunu ve orta sahanın daha derli toplu futbolu net galibiyeti getirdi. Beşiktaş için Galatasaray derbisi tamam ya da devam maçı olacak. Ümraniye'nin kayıpsız geçilmesi bu açıdan çok önemli. (SABAH)

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