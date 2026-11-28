Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşamak için forma bekleyecek. Sezon başında kadroya dahil olan Fabio Miretti, Doğan Alemdar ve Ümit Akdağ’ın yanı sıra geçen sezon kadroda olup derbilerde görev almayan Taylan Bulut ve Yasin Özcan, Galatasaray karşısında süre almaları durumunda ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Beşiktaş’ta söz konusu oyuncular dışında Fenerbahçe’ye karşı oynadıkları sezonun ilk derbisinde görev alan Leandro Trossard, Dusan Vlahovic, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Alexander Nübel ve Kassoum Ouattara ise teknik ekibin şans vermesi durumunda ilk Galatasaray derbisine çıkacak.

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Siyah-beyazlılarda çıktığı ilk derbisinde ligin 4. haftasında Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi başaran teknik direktör Vincenzo Italiano da Galatasaray’a karşı ilk sınavını verecek.