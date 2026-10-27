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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague 2027 ve 2029 EuroLeague Final Four'u Abu Dabi'de!

        2027 ve 2029 EuroLeague Final Four'u Abu Dabi'de!

        EuroLeague'de 2027 ve 2029 Dörtlü Final (Final Four) organizasyonlarının Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenleneceği açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 18:14 Güncelleme:
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        2 EuroLeague Final Four'u Abu Dabi'de!

        Basketbol Avrupa Ligi'de (EuroLeague) 2027 ve 2029 yıllarındaki Dörtlü Final organizasyonları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

        Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, ilk kez 2025 yılında organizasyona ev sahipliği yapan Abu Dabi'deki Etihad Arena'da 2027 ve 2029'daki Dörtlü Final'in de gerçekleştirileceği belirtildi.

        Açıklamada, 2027'deki Dörtlü Final'in 28-30 Mayıs tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

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        #Abu Dabi
        #EuroLeague
        #final four
        #Dörtlü Final
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