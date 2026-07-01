4. Kademe Aikido Antrenör Kursu açılıyor!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 4. Kademe Aikido Antrenör Yetiştirme Kursu, 27 Temmuz - 4 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından yoğun katılımın beklendiği kursta, Aikido branşında görev yapan antrenörlerin teknik bilgi ve becerilerinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerde; Aikido’nun teknik yapısı, modern antrenman planlaması, öğretim yöntemleri ve branşa ait güncel uygulamalar masaya yatırılacak.

BAŞARILI ADAYLARA ÜST DÜZEY BELGE

Eğitim programını başarıyla tamamlayan antrenör adayları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 4. Kademe Aikido Antrenörlük Belgesi almaya hak kazanacak. Kursun, Türkiye’deki Aikido sporunun gelişimine ve nitelikli antrenör sayısının artırılmasına stratejik bir katkı sağlaması bekleniyor.

"AİKİDO CAMİASI İÇİN BÜYÜK BİR ADIM"

Kursun önemine değinen Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Aikido Başkanı Tanser Kılıç, antrenör eğitimlerinin branşın geleceği açısından kritik bir rol oynadığını belirterek bu organizasyonun Aikido camiasına büyük ivme kazandıracağını ifade etti.

GÜÇLÜ EĞİTMEN KADROSU SAHADA OLACAK

Tanser Kılıç’ın planlama ve koordinasyonunda yürütülecek eğitim programının eğitmen kadrosunda; Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Aikido Branş Başkan Vekili Dr. Erkan Ataman ile Aikido Antrenör Kurulu Başkanı Şenay Gök Ataman yer alıyor. Deneyimli kadro, kurs süresince teorik ve pratik bilgi birikimlerini aktararak Türkiye'deki Aikido eğitim kalitesini yukarı taşımayı hedefliyor.