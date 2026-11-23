İtalya Serie A'nın 12. haftasında Atalanta ile Inter kozlarını paylaştı. Balance Arena'da oynanan dev mücadele karşılıklı gollerle 4-4 sona erdi.

Atalanta'nın gollerini 35. dakikada Eljif Elmas, 72 ve 80. dakikada Charles De Ketelaere ile 90+1 dakikada Franck Kessie (P) kaydetti.

Inter'de ise sahneye 16, 32 ve 52. dakikada Francesco Pio Esposito ile 76. dakikada Petar Sucic (P) çıktı.

Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 33. dakikada sakatlanarak yerini Petar Sucic'e bıraktı.

Bu sonuçla Inter 29, Atalanta ise 15 puana yükseldi.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Genoa'yı ağırlayacak. Atalanta ise Lecce deplasmanına gidecek.