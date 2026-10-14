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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Batman Petrolspor: 4 - İstanbulspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Batman Petrolspor: 4 - İstanbulspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Batman Petrolspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 4-2 yendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 17:19 Güncelleme:
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        6 gollü maçta kazanan Batman Petrolspor!

        1. Lig'in 10. haftasında Batman Petrolspor, sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Batman Yeni Şehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.

        Batman Petrolspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Rahman Buğra Çağıran, 42 ve 46. dakikada Gökhan Altıparmak, 65. dakikada Mickael Biron kaydetti. İstanbulspor'un golleri 47. dakikada Alieu Cham ve 72. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Batman Petrolspor, ligde 3 hafta sonra kazandı ve 19 puana yükseldi. İstanbulspor, 5 puanda kaldı.

        Ligin gelecek haftasında Batman Petrolspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

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        #Batman Petrolspor
        #İstanbulspor
        #1. Lig
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