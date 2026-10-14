Batman Petrolspor: 4 - İstanbulspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Batman Petrolspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 4-2 yendi.
Giriş: 14 Ekim 2026 - 17:19 Güncelleme:
1. Lig'in 10. haftasında Batman Petrolspor, sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Batman Yeni Şehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.
Batman Petrolspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Rahman Buğra Çağıran, 42 ve 46. dakikada Gökhan Altıparmak, 65. dakikada Mickael Biron kaydetti. İstanbulspor'un golleri 47. dakikada Alieu Cham ve 72. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.
Bu sonucun ardından Batman Petrolspor, ligde 3 hafta sonra kazandı ve 19 puana yükseldi. İstanbulspor, 5 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Batman Petrolspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
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