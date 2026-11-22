Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Batman Petrolspor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin galibi 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Batman Petrolspor'a galibiyeti getiren golleri 10'da Gökhan Altıparmak ve 30. dakikada penaltıdan Pedrinho attı.

Bu sonuçla beraber iki maçlık galibiyet hasretini bitiren Batman Petrolspor, 27 puanla 4. sırada yer aldı. Ligde çıktığı son üç maçta kazanamayan Ege temsilcisi ise haftayı 18 puanla kapattı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Batman Petrolspor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Muğlaspor, Mardin 1969 Spor'u ağırlayacak.