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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih'ten Vincent Kompany'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

        Bayern Münih'ten Vincent Kompany'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

        Alman devi Bayern Münih'in yardımcı antrenörü Aaron Danks, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan teknik direktör Vincent Kompany'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 16:05 Güncelleme:
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        B.Münih'ten Kompany açıklaması!

        Bayern Münih Teknik Direktörü Aaron Danks, hastanede tedavi gören teknik direktör Vincent Kompany'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

        "DURUMU İYİYE GİDİYOR"

        Almanya Kupası'ndaki Magdeburg maçı öncesi açıklamalarda bulunan Danks, "Dün Vincent Kompany'i ziyaret ettim. Morali iyi ve her geçen gün daha iyiye gidiyor gibi görünüyor, bu da gerçekten olumlu bir gelişme. Teşhis ya da işe dönüş gibi konularda şu anda önemli bir gelişme yok. Çok sakin, dinleniyor, acele etmiyor." dedi.

        Aaron Danks, "Biraz sohbet ettik ancak futbolun ayrıntılarına, taktiksel konulara girmedik. Durumun nasıl gittiğini sordu, oyuncuların durumunu sordu ama bunun dışında dostça bir sohbet oldu." sözlerini sarf etti.

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        #Vincent Kompany
        #BAyern Münih
        #sağlık durumu
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