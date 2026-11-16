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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Berke Özer: Burada puan almayı hak etmiştik

        Berke Özer: Burada puan almayı hak etmiştik

        A Milli Futbol Takımımız'ın file bekçisi Berke Özer, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. ve son maçında 2-1 mağlup oldukları Fransa mücadelesini değerlendirdi. Oyun açısından puan almayı hak ettiklerini belirten Özer, "Keşke puan alabilseydik, hak ettik de baktığınız zaman. Bugün bence hem ülkemize daha da önemlisi kendimize neleri başarabileceğimizi hatırlatmış olduk ama kaybettiğimiz için üzgünüm." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 01:39 Güncelleme:
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        "Burada puan almayı hak etmiştik"

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. ve son maçında Fransa'ya 2-1 yenilen A Milli Takımımız'ın kalecisi Berke Özer, mağlubiyeti değerlendirdi.

        MAÇA DAMGASINI VURDU

        Ay-yıldızlı formayla ilk resmi maçına çıkan Berke Özer, Fransa karşısında sergilediği performansla karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Milli kaleci, yaptığı 7 kurtarışla Fransa'nın etkili hücumlarına geçit vermemek için büyük çaba gösterdi.

        "PUAN ALMAYI HAK ETMİŞTİK"

        Berke Özer, Fransa karşısında ortaya koydukları oyuna dikkat çekerek, "Takım olarak sahada bence dünyanın en iyi takımlarına karşı bu performansı göstermek, gelecek adına daha umutlu bakmamızı, kendimize güvenmemizi, neler başarabileceğimizi unutmamamız gerektiğini gösterdi.

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        Keşke puan alabilseydik, hak ettik de baktığınız zaman. Bugün bence hem ülkemize daha da önemlisi kendimize neleri başarabileceğimizi hatırlatmış olduk ama kaybettiğimiz için üzgünüm.

        Önümüzde çok önemli maçlar var. Bu maçın verdiği güvenle o maçlarda mücadele etmeye hazırız." dedi.

        "KÖTÜ GÜNDE KİMLERİN SİZİNLE BERABER OLDUĞU DAHA ÖNEMLİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

        Takım içerisindeki birlikteliğe de vurgu yapan milli kaleci, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hepimiz için çok üzgünüz. Her maçtan önce konuştuğumuz şey, 'Daha fazla kaybedemeyiz artık' diyoruz, bunun bilinciyle sahaya çıkıyoruz. Çok üzülüyoruz. Birbirimize çok güveniyoruz. 1 maçlık, 1 turnuvalık değil, önümüzde Avrupa Şampiyonası var.

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        Hayatta zor zamanlar, kötü dönemler olur. İyi günde herkes aile olduğunu söyler. Düştüğünde, kötü günde kim seninle beraber o önemli. Bu takımda bu var."

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        #Berke Özer
        #a milli takım
        #UEFA Uluslar Ligi
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