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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Berke Özer'den A Milli Takım açıklaması: Sergen hocaya ilettim!

        Berke Özer'den A Milli Takım açıklaması: Sergen hocaya ilettim!

        Lille forması giyen başarılı file bekçisi Berke Özer, A Milli Takım ile ilgili konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 20:41 Güncelleme:
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        Berke Özer'den A Milli Takım açıklaması!

        Lille'de forma giyen temsilcimiz Berke Özer, A Milli Takım'ın formasını yeniden giymek istediğini söyledi.

        beIN SPORTS'a açıklamalar yapan başarılı file bekçisi, A Milli Takım'ın yeni patronu Sergen Yalçın'a desteği nedeniyle teşekkür ederken "Daha önce istenmeyen şeyler yaşandı ama Sergen Hoca'yla çalışmak benim için büyük bir şans olacak. İnşallah hepimiz için çok güzel bir başlangıç olur. Benim için kensininin desteği çok önemli. İnşallah en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğiz." dedi.

        Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmenin detaylarını da anlatan Berke Özer, "Zaten daha önce de görüşüyorduk. Bugün konuştuğumuzda da aynı şekilde benim yanımda oldu. Performanstan ziyade birinin yanınızda olması bir futbolcu için çok önemli. Benim tarafımda da ne yapmam gerekirse hazır olduğumu kendisine ilettim. Tabi ki son karar hocamızın." diye konuştu.

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        26 yaşındaki eldiven, Milli Takım'da daha önce yaşananlar hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

        "Ne olursa hiçbir zaman bu süreç hakkında konuşmadım. Olmayan şeyler yazıldı. Bana zarar verse bile sessiz kaldım. Haklı ya da haksız; herhangi tartışmanın içine girmedim. Ne olursa olsun oradaki teknik ekibe destek oldum. İnşallah milli formaya tekrar kavuşabilirim."

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        #Berke Özer
        #Milli Takım
        #sergen yalçın
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