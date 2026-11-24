Başakşehir FK'da forma giyen futbolcu Bertuğ Yıldırım, gündeme gelen aslan vakasıyla ilgili konuştu.

Aslanın kendi evlerinin çevresinde görüldüğünü belirten Yıldırım, sosyal medyada paylaşılan görüntünün de evlerinin güvenlik kamerasına ait olduğunu açıkladı.

"O VİDEO BİZİM EVİN KAMERA KAYDI"

Yaşananları anlatan Yıldırım, "Ben dün kamptaydım. Bir telefon aldım. Aslanla ilgili bir şeyler söylediler. İlk başta inanamadım. Sonradan bizim evde çalışan, bizim evde beraber bizim misafirimiz bir hanımefendi beni aradı ve aslanı gördüğünü söyledi. Öyle olunca da ben jandarmalarla konuştum. 'Aslan bizim evin etrafındaymış' dedim. O video da bizim evin kamera kaydı. Kamp akşamı biraz aslanla da uğraştık. Ama inşallah bulunur bakalım. Şimdi benim de evim orada. Dönünce ben de belki ararım aslanı" dedi.