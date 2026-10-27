Beşiktaş BOA, Villeneuve d'Ascq LM'ye konuk oluyor
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Eurocup'ta B Grubu'nun ikinci maçında yarın Fransız ekibi Villeneuve d'Ascq LM'ye konuk olacak.
Giriş: 27 Ekim 2026 - 11:04 Güncelleme:
Eurocup'ta B Grubu'nun ikinci maçında Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, yarın Fransız ekibi Villeneuve d'Ascq LM'yle deplasmanda kozlarını paylaşacak.
BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.
B Grubu'nda mücadele eden siyah-beyazlılar, çıktığı tek maçta Çekya'nın DSK Basketball Brandys takımını 83-48 yendi. Fransa temsilcisi ise aynı takımla yaptığı ilk hafta maçını 92-51 kazandı.
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