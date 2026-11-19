Beşiktaş, EuroLeague'de Partizan deplasmanında
Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'deki 13. maçında yarın akşam Sırbistan ekibi Partizan'a konuk olacak.
Giriş: 19 Kasım 2026 - 09:55 Güncelleme:
Beşiktaş Fuzul, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 13. haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan ile deplasmanda karşılaşacak.
Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 12 karşılaşmada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 12. sırada yer alıyor.
Ligde aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Partizan ise averajla 11. sırada bulunuyor.
Beşiktaş Fuzul, ligin son haftasında konuk ettiği Real Madrid'i 83-79 yenmişti.
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