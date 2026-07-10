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        Beşiktaş'ın eski futbolcusu Şükrü Gülesin anıldı

        Beşiktaş'ın eski futbolcusu Şükrü Gülesin, vefatının 49.yılında Emirgan mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 16:31 Güncelleme:
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        Beşiktaş Şükrü Gülesin'i andı

        Beşiktaş'ın eski futbolcularından Şükrü Gülesin, vefatının 49. yılında mezarı başında anıldı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Şükrü Gülesin için Emirgan Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi.

        Törene Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, Dernekler Sorumlusu Sinan İşgüzar, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Gülesin'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

        Gülesin için düzenlenen anma töreni, edilen duaların ardından sona erdi.

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