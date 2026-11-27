Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00’da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun, Galatasaray derbisindeki en büyük kozu ise Sırp golcü Dusan Vlahovic olacak.

Siyah-beyazlıların ligde oynadığı 12 karşılaşmanın 10’unda görev alan Vlahovic; Çorum FK, Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Gençlerbirliği mücadelelerinde gol sevinci yaşadı. Çorum FK karşısında hat-trick yapan Sırp santrfor, Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor ve Kasımpaşa maçlarında 1'er gol kaydetti.

Vlahovic, Konyaspor ve Gençlerbirliği müsabakalarında ise 2'şer gol atarak takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.

SON 3 HAFTADA 5 GOL

Süper Lig’de toplam 11 gole ulaşan tecrübeli futbolcu, özellikle son haftalardaki performansıyla dikkati çekti. Son 3 haftada sırasıyla Kasımpaşa karşısında 1, Gençlerbirliği ve Konyaspor maçlarında üst üste 2'şer kez ağları sarsan Vlahovic, golcü kimliğini bir kez daha ortaya koydu.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Dusan Vlahovic, bu performansıyla ligdeki gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti. 11 golle krallığı elinde bulunduran Sırp oyuncuyu 10 golle Amed Sportif Faaliyetler’den Gift Orban takip ediyor. Trabzonspor’un yıldızı Muhammed Salah, Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen, Kasımpaşa’dan Adrian Benedyczak ve Başakşehir’in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov da 9'ar golle krallık yarışında Vlahovic'i izliyor.

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FENERBAHÇE'YE ATTI GALATASARAY'I DA BOŞ GEÇMEK İSTEMİYOR

Fenerbahçe karşısında sergilediği performansla derbi galibiyetinde başrol oynayan Dusan Vlahovic, büyük maç performansını Galatasaray karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Kadıköy’de oynanan zorlu mücadelenin 73. dakikasında sahneye çıkarak takımına 2-1’lik galibiyeti getiren Vlahovic, Dolmabahçe’de sarı-kırmızılıları da boş geçmek istemiyor.