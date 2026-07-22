Beşiktaş'ta ayrılık: Matt Thomas
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Matt Thomas ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 21:11 Güncelleme:
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Matt Thomas ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Erkek Basketbol Takımımızın sporcusu Matt Thomas ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Matt Thomas'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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