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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, yurt dışı kampı için Slovakya'da

        Beşiktaş, yurt dışı kampı için Slovakya'da

        Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabının İstanbul'da tamamlayan Beşiktaş, kamp için Slovakya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 20:04 Güncelleme:
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        Beşiktaş kamp için Slovakya'da!

        Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için Slovakya'ya ulaştı.

        İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla başkent Bratislava'daki M. R. Stefanik Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi az sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı.

        Kafile, daha sonra kara yoluyla kampın yapılacağı Samorin kentine hareket etti.

        Siyah-beyazlıların kamp yolculuğunda futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ve futbol direktörü Önder Özen de yer aldı.

        Slovakya kampında 14 Temmuz Salı gününe kadar çalışacak Beşiktaş, buradaki ilk antrenmanını yarın yapacak. Kampta 6 hazırlık karşılaşması yapacak siyah-beyazlı ekip, ilk maçını ise yarın Macaristan'ın Gyirmot takımı ile oynayacak.

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        HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

        Beşiktaş'ın, yurt dışı kamp programı kapsamında yapacağı 6 hazırlık maçı (TSİ) şöyle:

        2 Temmuz Perşembe:

        18.00 Beşiktaş-Gyirmot (X-BIONIC SPHERE)

        5 Temmuz Pazar:

        18.00 Beşiktaş-MTE 1904 KFT (MTE 1904)

        10 Temmuz Cuma:

        18.00 Beşiktaş-Mattersburg (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)

        19.30 Beşiktaş-Widzew Lodz (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)

        14 Temmuz Salı:

        12.00 Beşiktaş-Dinamo Malzenice (X-BIONIC SPHERE)

        18.30 Beşiktaş-Spartak Trnava (Anton Malatinsky)

        KAMP KADROSU

        Siyah-beyazlı ekibin sezon öncesi hazırlık kampına takımdan ayrılması beklenen Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş, Gökhan Sazdağı ve Tayyip Talha Sanuç dahil edilmedi.

        Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç, Ozan Sevim.

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        Siyah-beyazlılarda Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi yarın, Asım Efe Işık ise 4 Temmuz Cumartesi günü kampa katılacak.

        Ayrıca 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkelerinin formasını giyen Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh, kampa 10 Temmuz Cuma günü dahil olacak.

        Dünya Kupası'na ülkesi Fildişi Sahili ile dün veda eden savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'nun yurt dışı kampına katılıp katılmayacağına ilişkin durumun ise daha sonra belli olacağı öğrenildi.

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