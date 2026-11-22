Arjantin temsilcisi Boca Juniors, Copa Sudamericana finalinde Brezilya ekibi Atletico Mineiro’yu 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Uluslararası arenada 18 yıllık kupa hasretine son veren Arjantin ekibinin şampiyonluk kutlamalarında takımın tecrübeli isimlerinden Leandro Paredes, canlı yayında baygınlık geçirdi.

Kolombiya'nın Barranquilla kentindeki Metropolitano Stadı'nda oynanan finalde Boca Juniors, Atletico Mineiro karşısında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Arjantin temsilcisi, 2004 ve 2005 yıllarının ardından tarihinde üçüncü kez Copa Sudamericana şampiyonluğuna ulaştı.

PAREDES CANLI YAYINDA YERE YIĞILDI

Karşılaşmanın ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken Boca Juniors'ın Arjantinli futbolcusu Leandro Paredes, verdiği röportaj sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Canlı yayına yansıyan olayın ardından sağlık ekipleri futbolcuya müdahalede bulundu.

REKLAM

ARRUABARRENA: İLK YARININ SONLARINA DOĞRU TANSİYONU DÜŞTÜ

Boca Juniors Teknik Direktörü Rodolfo Arruabarrena, karşılaşma sırasında da fiziksel sorunlar yaşayan Paredes'in durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcunun ilk yarının sonlarına doğru baş dönmesi yaşadığını belirten Arruabarrena, “Soyunma odasına girdiğinde kendisiyle karşılaştım. İlk yarının sonlarına doğru tansiyonu düştü ve baş dönmesi yaşadı. İkinci yarıda 10 dakika boyunca daha iyi durumdaydı ancak sağa sola hareket etmekte zorlandığı görülüyordu. Çok dürüst bir oyuncu, oyundan çıkmak istedi. Tansiyonunun yeniden düştüğünü şimdi öğrendim. Bana iyi olduğu söylendi” ifadelerini kullandı.

REKLAM

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU DUYURDU

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılarak kontrolleri yapılan Paredes, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine gönderilen geçmiş olsun mesajları için teşekkür etti. Arjantinli futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.