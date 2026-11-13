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        Haberler Spor Basketbol NBA Cade Cunningham 52 sayı ile kariyer rekoru kırdı!

        Cade Cunningham 52 sayı ile kariyer rekoru kırdı!

        NBA'de Detroit Pistons, uzatmalarda Washington Wizards'ı 144-140 mağlup etti. Pistons'ta Cade Cunningham, 52 sayı ve 11 asist ile double-double yaptı. Ayrıca Cunningham kariyer rekoru da kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        52 sayı ile kariyer rekoru kırdı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, Cade Cunningham'ın 52 sayıyla oynadığı maçta Washington Wizards'ı uzatmalarda 144-140 yendi.

        Capital One Arena'da oynanan karşılaşmada, Cunningham 52 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparak kariyer rekoru kırdı.

        Sezonun 8. galibiyetinde, Ausar Thompson 17 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" ve Paul Reed 13 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

        Ev sahibi ekip Wizard'da Anthony Davis 30 sayı, 15 ribauntla ve Trae Young 37 sayı ve 14 asistle "double-double" yaparak sezonun 9. mağlubiyetini engelleyemedi.

        SIXERS, ADEM BONA'SIZ KAZANDI

        Xfinity Mobile Arena'da oynanan mücadelede Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'ı 123-112 mağlup etti.

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        Sixers'ta Tyrese Maxey 27 sayıyla takımının en skoreri olurken, Joel Embiid 20 ve Jaylen Brown 18 sayıyla maçı tamamladı.

        Milli basketbolcu Adem Bona ise sakatlığı sebebiyle mücadelede süre almadı.

        Raptors'ta RJ Barrett 31 sayı ve 14 ribauntla oynayarak maçın en skorer ismi oldu.

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        #Detroit Pistons
        #NBA
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