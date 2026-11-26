ÇİMSA ÇBK Mersin: 93 - BAXI Ferrol: 57 | MAÇ SONUCU
Basketbol FIBA Kadınlar Eurocup D Grubu 5. maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, konuk ettiği İspanyol temsilcisi BAXI Ferrol'u 93-57 yendi ve grupta 5'te 5 yaptı.
Giriş: 26 Kasım 2026 - 22:10 Güncelleme:
ÇİMSA ÇBK Mersin, Basketbol FIBA Kadınlar Eurocup D Grubu 5. maçında ağırladığı İspanyol ekibi BAXI Ferrol'u 93-57 mağlup etti.
Mersin ekibi, bu sonuçla gruptaki 5. galibiyetini aldı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Maximilian Meiler (Almanya), Eduard Uhrin (Slovakya), Raphaela Reiner (Avusturya)
ÇİMSA ÇBK Mersin: Leite 21, Büşra Akbaş 7, Burke 21, Iagupova 14, Diaby 4, Thomas 16, Sinem Ataş 10, Esra Ural, Doğa Adıcan, Azra Erçelik
BAXI Ferrol: Shaw 5, Castedo 7, Melia 3, Galickova 2, Doogan 10, Martinez, Mestres 10, Sotolova 7, Priede 4, Benitez 9
1. Periyot: 21-21
Devre: 49-36
3. Periyot: 71-53
4. Periyot: 93-57
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