UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Önümüzdeki üç maçın ikisini kazanabilirsek sanıyorum ilk 8 hedefimize ulaşabileceğimiz bir sezon olacak." dedi.

Reis, maçın oynanacağı Bulgarska Armiya Stadı'nda bordo-mavili futbolcu Fabinho'nun katılımıyla düzenlediği basın toplantısında maça ilişkin değerlendirmede bulundu.

Alman teknik adam, bordo-mavili taraftarların yarınki karşılaşmada tribünde yer alamayacak olmasıyla ilgili, “Yarın taraftarımızdan yoksun olacağız. Maalesef durum bu şekilde ve şu an bunu değiştiremeyiz. Sanırım bu stadyumda oynanacak ikinci maç ancak Avrupa’daki ilk maç olacak. Gerçekten güzel bir stadyum ve iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Bu takıma ve Alman teknik direktörüne karşı oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Taraftarlarımızın stadyumda olmaması ise üzücü." şeklinde konuştu.

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Daha önce Bulgaristan’da görev yapmasının kendisi açısından bir avantaj olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Thomas Reis, şunları söyledi:

"Öncelikle sıcak karşılama için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Buraya geri dönmekten dolayı mutluyum. Açıkçası Bulgaristan futbolunu tanımanın çok büyük bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Hem Bulgaristan’da hem de Türkiye’de yerel lig maçlarıyla Avrupa maçlarının birbirinden farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü her maçı ayrı ayrı değerlendirmeniz gerekiyor. Bir sonraki aşamaya, örneğin play-off turuna çıktığınızda daha taktiksel maçlar oynayabiliyorsunuz. Burada görev yaptığım dönemde stadyumlarda çok fazla etkileyici atmosferle karşılaşmamıştım. Ancak sanıyorum yarın dolu bir stadyumda, güzel bir atmosferde oynayacağız."

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CSKA Sofya Teknik Direktörü Markus Gisdol ile birbirlerini çok iyi tanıdıklarını belirten Thomas Reis, "Markus ile birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Samsunspor’da benden önce çalışma fırsatı bulmuştu. Tarzını ve kişiliğini çok iyi bildiğim bir teknik direktör. Benim gibi iyi bir takım ruhu inşa etmeye çalışıyor. Çalıştırdığı bütün takımlarda her ikili mücadeleyi, her ikili topu kazanmaya çalışan takımlar yaratmak istiyor. Elbette kolay olmayacak. İkimiz adına da zor bir mücadele olacak ancak kendisiyle tekrar karşılaşmayı dört gözle bekliyorum. Tesadüf eseri yazın Türkiye’de tatilde de karşılaşmıştık. Bulgaristan’a da önce ben gelmiştim, benim gelişimden sonra kendisi buraya geldi." diye konuştu.

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Karşılaşmanın her iki takım açısından da önem taşıdığına dikkat çeken Reis, "Rakibimizin de bizim kadar puana ihtiyacı var. Ancak Konferans Ligi’ndeki puan durumuna baktığımızda onların puana biraz daha fazla ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum belki bizim için bir avantaj olabilir. Her iki takım adına da çok önemli bir mücadele olacak. Ludogorets'ten ayrıldığımızda takımı gayet iyi bir durumda bırakmıştık. Şampiyonluk mücadelesinde, zirveye çok yakın bir konumdaydı. Gisdol da CSKA Sofya ile belki zirve mücadelesi verecek." dedi.

Konferans Ligi’ndeki hedeflerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Alman teknik adam, şunları söyledi:

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"Konferans Ligi’nde Freiburg’a karşı oynadığımız son maçı kaybettik. İlk yarıda iyi oynadık, belki çok iyi bir oyun ortaya koyamadık ancak ikinci yarıda çok daha iyi oynadığımız, belki kazanmayı, en azından puan almayı hak ettiğimiz bir maç oldu. Geçen sezona ve önceki sezonlara baktığımızda ilk 8 için hangi puanın yeterli olabileceğini değerlendirebiliyoruz. Önümüzdeki üç maçın ikisini kazanabilirsek sanıyorum ilk 8 hedefimize ulaşabileceğimiz bir sezon olacak."

FABINHO: HEDEFİMİZ İLK 8'DE OLMAK

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Fabinho, UEFA Konferans Ligi'ne ilişkin olarak, "Hedefimiz ilk 8’de olmak. Evimizde oynadığımız son maçı iyi oynamamıza rağmen kaybettik. Dolayısıyla bu organizasyonda yeniden kazanmak bizim için önemli. Çünkü hedefimiz ilk 8’de yer almak." dedi.

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Sofya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Brezilyalı oyuncu, "Burada olmak gerçekten güzel. Az önce sahaya çıkma fırsatı buldum. Güzel bir saha olduğunu düşünüyorum. Güzel bir atmosfer olacağını umuyorum. Hem otelde hem de havalimanında çok güzel karşılandık. Hem Trabzonspor taraftarları hem de Bulgar taraftarlar bizi karşıladı. Çok sıcak bir ortam oldu. Umarım yarın da çok güzel bir maç olur." şeklinde konuştu.

Kariyerinde birçok önemli stadyumda forma giyen Fabinho, şöyle devam etti:

"Doğu Avrupa’da ilk kez oynayacağımı düşünüyorum çünkü burada en son ne zaman oynadığımı hatırlamıyorum. Stadyumdaki atmosfer oyuncular açısından her zaman çok önemlidir. Güzel bir atmosferi rakip taraftarlar oluşturmuş olsa bile bu sizi mutlu edebiliyor. Çünkü hem oyuncular hem taraftarlar hem de maçı izleyenler güzel atmosferlerde kendilerini daha iyi hissediyorlar. Elbette rakip takımın oyuncusu olarak bunu çok fazla duymamaya çalışırsınız ama güzel bir atmosferde oynamak her zaman daha iyidir."

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CSKA Sofya’nın orta saha oyuncusu Stefano Sensi ile ilgili soruyu da yanıtlayan Fabinho, "Ben ve takım arkadaşlarım, onları nasıl durduracağımızdan ziyade iyi bir oyun ortaya koyup onların bizi durdurmaya çalışmasını istiyoruz. Yarın bizim amacımız da bu olacak. Elbette Stefano Sensi, İtalya’da önemli ve büyük takımlarda oynamış bir oyuncu. Ancak yarın hem onu hem de rakibimizin diğer ofansif oyuncularını durdurup kendimiz de iyi bir iş çıkarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.