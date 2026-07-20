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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya tebrik!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya tebrik!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 01:40 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya tebrik!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını tebrik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor; dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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