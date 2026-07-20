Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya tebrik!

Yavuz Bingöl, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Ameliyat açıklamasıyla sevenlerini endişelendiren Yavuz Bingöl, sağlık durumu ve hastalığı hakkında açıklama yaptı. Sanatçı, "Safra kesemde bir sorun var, durumum ciddi değil" dedi