Daniele Santarelli: Şampiyonluğa odaklıyız

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yarın saat 16.00’da Sırbistan ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "3 yıl önce olanların şimdi bir önemi yok. Zaten burada çok başarılı takımlarlayız, aynı Sırbistan'ın da olduğu gibi. Biz şu an önümüzdeki sürece odaklıyız, şampiyonluğa odaklıyız. Kendi seyircimizin önünde çok büyük başarılar getirmeyi tabii ki umuyoruz. Ama çalışmalarımıza bu yönde odaklanmış durumdayız" şeklinde konuştu.

"ŞİMDİYE KADAR OYNADIĞIMIZ VOLEYBOLDAN TAM ANLAMIYLA MEMNUN DEĞİLİM"

Şimdiye kadar oynadıkları voleyboldan çok memnun olmadıklarını fakat yarı finale en iyi şekilde odaklanacaklarını ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "En iyi voleybolumuzu şu noktaya kadar oynayamadık. Bunun sebebi çok uzun bir yaz olması ve aynı zamanda bizim içinde bulunduğumuz grubun da oldukça zorlayıcı bir grup olmasıydı. Bu süreçte aynı zamanda çok fazla ilerleme kaydetmemizin sebebi oyuncu değişikliklerine de çok gidemememiz ve yoğun olmamızdan kaynaklıydı. Aynı şekilde Eda Erdem gibi oldukça deneyimli oyuncularımızı da son noktaya kadar aktif edemedik ve onun deneyiminden yararlanamadık. Bu nedenle şimdiye kadar oynadığımız voleyboldan tam anlamıyla memnun değildim. Ancak tabii ki şu anda önümüzde olan sürece odaklanmaktayız ve yarı finale odaklanmalıyız. Bu süreçte gruptan aldığımız öğretilerle ve deneyimle tabii ki hatalarımızın üzerinde çalışarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Ama hatalarımız da yok değil" diyerek sözlerini noktaladı.