Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Voleybol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Daniele Santarelli: Şampiyonluğa odaklıyız

        Daniele Santarelli: Şampiyonluğa odaklıyız

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yarın saat 16.00'da Sırbistan ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "3 yıl önce olanların şimdi bir önemi yok. Zaten burada çok başarılı takımlarlayız, aynı Sırbistan'ın da olduğu gibi. Biz şu an önümüzdeki sürece odaklıyız, şampiyonluğa odaklıyız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 12:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Şampiyonluğa odaklıyız"

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yarın saat 16.00’da Sırbistan ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "3 yıl önce olanların şimdi bir önemi yok. Zaten burada çok başarılı takımlarlayız, aynı Sırbistan'ın da olduğu gibi. Biz şu an önümüzdeki sürece odaklıyız, şampiyonluğa odaklıyız. Kendi seyircimizin önünde çok büyük başarılar getirmeyi tabii ki umuyoruz. Ama çalışmalarımıza bu yönde odaklanmış durumdayız" şeklinde konuştu.

        "ŞİMDİYE KADAR OYNADIĞIMIZ VOLEYBOLDAN TAM ANLAMIYLA MEMNUN DEĞİLİM"

        Şimdiye kadar oynadıkları voleyboldan çok memnun olmadıklarını fakat yarı finale en iyi şekilde odaklanacaklarını ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "En iyi voleybolumuzu şu noktaya kadar oynayamadık. Bunun sebebi çok uzun bir yaz olması ve aynı zamanda bizim içinde bulunduğumuz grubun da oldukça zorlayıcı bir grup olmasıydı. Bu süreçte aynı zamanda çok fazla ilerleme kaydetmemizin sebebi oyuncu değişikliklerine de çok gidemememiz ve yoğun olmamızdan kaynaklıydı. Aynı şekilde Eda Erdem gibi oldukça deneyimli oyuncularımızı da son noktaya kadar aktif edemedik ve onun deneyiminden yararlanamadık. Bu nedenle şimdiye kadar oynadığımız voleyboldan tam anlamıyla memnun değildim. Ancak tabii ki şu anda önümüzde olan sürece odaklanmaktayız ve yarı finale odaklanmalıyız. Bu süreçte gruptan aldığımız öğretilerle ve deneyimle tabii ki hatalarımızın üzerinde çalışarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Ama hatalarımız da yok değil" diyerek sözlerini noktaladı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Voleybol
        #Filenin Sultanları
        #TVF
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deniz Göktaş'a iddianame hazırlandı
        Deniz Göktaş'a iddianame hazırlandı
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Öğretmen önlüğü standartları belirlendi
        Öğretmen önlüğü standartları belirlendi
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        Zeynep ve Erva cinayetlerinde kan donduran detaylar!
        Zeynep ve Erva cinayetlerinde kan donduran detaylar!
        Italiano'dan kadro kararı!
        Italiano'dan kadro kararı!
        10 kişiyi katletmişti! Okul saldırısı davası başladı!
        10 kişiyi katletmişti! Okul saldırısı davası başladı!
        G.Saray Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray Başakşehir deplasmanında!
        50 bin kişiyi işten çıkaracak
        50 bin kişiyi işten çıkaracak
        Gülşah miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu!
        Gülşah miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu!
        Fintek yatırımları 103 milyar doları aştı
        Fintek yatırımları 103 milyar doları aştı
        Ayrıntılar ortaya çıktı... Teröristle çatışma kamerada!
        Ayrıntılar ortaya çıktı... Teröristle çatışma kamerada!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        13 dakika ayakta alkışlandı
        13 dakika ayakta alkışlandı
        Şebnem Ferah'ı hedef aldı
        Şebnem Ferah'ı hedef aldı
        Trump'tan işareti aldı: Milei'den 'Falkland' çıkışı
        Trump'tan işareti aldı: Milei'den 'Falkland' çıkışı
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası