Davinson Sanchez: Alıştığımız skorlardan birini aldık

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 2-1'lik skorla kazanan Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ALIŞTIĞIMIZ SKORLARDAN BİRİNİ ALDIK"

Derbi galibiyetini değerlendiren Davinson Sanchez, "Mutluyuz. İşimizi yaptık. Maç maç geliştirdik kendimizi, Galatasaray'a yakışır performansa yaklaşıyoruz. Rakip oyunu durdurmaya çalıştı. Biz de kendi oyunumuza odaklandık. Hücum odaklı oynadık. Ligde alıştığımız skorlardan birini aldık." ifadelerini kullandı.

"BİZ İŞİMİZİ YAPTIK"

Savunmadaki performanslarına da değinen Kolombiyalı futbolcu, "Çok iyi karşıladık rakibi. Savunma hattını ileriye almamız gerekiyordu. Lukaku dip koşularda zorlanıyordu. Rakibin iyi forveti olsa da Galatasaray olunca üstesinden geldik. Onlar kendi işini yapıyordu, biz kendi işimizi yaptık ve 3 puanı aldık. Çok mutluyuz. Önemli olan 3 puandı." sözlerini sarf etti.