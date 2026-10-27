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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez: Alıştığımız skorlardan birini aldık

        Davinson Sanchez: Alıştığımız skorlardan birini aldık

        Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez, Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Bu tarz galibiyetlere alıştıklarını söyleyen Kolombiyalı stoper, "Maç maç geliştirdik kendimizi, Galatasaray'a yakışır performansa yaklaşıyoruz. Rakip oyunu durdurmaya çalıştı. Biz de kendi oyunumuza odaklandık. Hücum odaklı oynadık. Ligde alıştığımız skorlardan birini aldık." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:22 Güncelleme:
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        "Alıştığımız skorlardan birini aldık"

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 2-1'lik skorla kazanan Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "ALIŞTIĞIMIZ SKORLARDAN BİRİNİ ALDIK"

        Derbi galibiyetini değerlendiren Davinson Sanchez, "Mutluyuz. İşimizi yaptık. Maç maç geliştirdik kendimizi, Galatasaray'a yakışır performansa yaklaşıyoruz. Rakip oyunu durdurmaya çalıştı. Biz de kendi oyunumuza odaklandık. Hücum odaklı oynadık. Ligde alıştığımız skorlardan birini aldık." ifadelerini kullandı.

        "BİZ İŞİMİZİ YAPTIK"

        Savunmadaki performanslarına da değinen Kolombiyalı futbolcu, "Çok iyi karşıladık rakibi. Savunma hattını ileriye almamız gerekiyordu. Lukaku dip koşularda zorlanıyordu. Rakibin iyi forveti olsa da Galatasaray olunca üstesinden geldik. Onlar kendi işini yapıyordu, biz kendi işimizi yaptık ve 3 puanı aldık. Çok mutluyuz. Önemli olan 3 puandı." sözlerini sarf etti.

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