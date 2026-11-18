Deniz Öncü, Moto2'nin Portekiz ayağında piste çıkacak
Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Portekiz ayağında mücadele edecek.
Giriş: 18 Kasım 2026 - 18:31 Güncelleme:
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Portekiz ayağında piste çıkacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. etabı olan Portekiz Grand Prix'si, Uluslararası Algarve Pisti'nde yapılacak.
ELF Marc VDS takımı ile 20 Kasım Cuma günü antrenmanlara katılacak Deniz Öncü, 21 Kasım Cumartesi günü sıralamada en iyi zamanı yapmaya çalışacak.
21 turluk Moto2 yarışı, 22 Kasım Pazar günü TSİ 14.15'te start alacak.
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