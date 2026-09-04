Eda Erdem Dündar: Rakiplerimize göre grubumuz daha zorluydu!

CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın saat 16.00’da Sırbistan ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi Kaptan Eda Erdem Dündar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Akdeniz Oyunları’ndaki takımın bu organizasyonda onore edilmesine dair konuşan Dündar, "Bence değer görmek çok önemli. Değerli hissetmek sizin daha fazlasını yapmanıza sebep oluyor. Federasyonumuza buradan ben de teşekkür etmek istiyorum. Akif başkan zaten her şeyi her anlamda düşünen birisi ve ekibi de öyle. 2003 yılındaki A Milli Takımı burada görmek beni çok mutlu etti. O günlere geri döndüm açıkçası, onu söylemek istiyorum. Çünkü çoğu ablamla A Milli Takım'dayken aynı takımda da mücadele ettim. Çok güzel bir şey bence. Voleybolda başarıları takdir etmek, o ailenin içindeki önemli insanları tekrar bir araya getirmek voleybolun ne kadar büyük bir aile olduğunu gösteriyor. Ben çok duygulandım onları görünce. Bunun yanında Akdeniz Takımı gelince kızlarla beraber 1 ay idman yaptım. Arelya başlarındaydı. Onların o çalışma sürecinde bir aradaydık zaten. Ne kadar özverili çalıştıklarını da çıplak gözle de görmüş oldum. Onları da bence burada onore etmek çok güzel oldu, çok değerli oldu. Onlar da çok güzel bir turnuva geçirdiler, namağlup bitirdiler, altın madalyayla geldiler. Biz de onları alkışladık. Hepimiz çok mutlu olduk onlar adına" diye konuştu.

"RAKİPLERİMİZE GÖRE BİZİM GRUBUMUZ DAHA ZORLUYDU"

Grup aşamasındaki maçları değerlendiren ve takım olarak da iletişim anlamında gelişim içinde olduklarına değinen tecrübeli voleybolcu, "Diğer takımlara göre bizim grubumuz daha zorluydu. Bunu açıkça söylemeliyiz. Zorlu maçlar oynadık. Diğer ekipler nispeten daha kolay rakiplere karşı oynadılar. Bizim için aslında bu artı bir şey oldu diyebilirim. Çünkü turnuvaya hızlı bir başlangıç yapıyorsunuz. Sonrasında zaten son 16, çeyrek final, yarı final iyi takımlarla eşleşiyorsunuz. Grup etabında bence açılışı çok iyi yaptık. Yani Letonya maçı gayet iyiydi. Sonrasında Slovenya maçı da bence gayet başarılıydı. Macaristan maçında biraz rakip bizi zorladı diyebilirim. Ama genel olarak bence takım olarak sahada sakin kalmayı bazı anlarda unuttuğumuzu düşünüyorum. Ama bu da çok normal; çünkü İstanbul'da oynuyorsunuz, kendi seyircinizin önündesiniz, en iyisini yapmak istiyorsunuz. Ama bazen tabii ki de top sizi sevmiyor olabilir. Bence takım olarak kızlar çok dirençli durdular grup etabında özellikle. Sonrasında benim de takıma dahil olmamla beraber aslında biraz daha sabırlı, sakin oynamaya başlayan, daha soğukkanlı oynamaya başlayan bir takıma dönüştük diyebilirim. Hepimiz en iyisini vermeye çalışıyoruz ama zaman zaman oluyor, zaman zaman olmuyor. Dün mesela Almanya'ya karşı tekrar oynadık. Grubumuzda zaten onlarla oynamıştık. Belçika galibiyetinden sonra daha iyi bir voleybol bekliyorduk zaten onlardan. Ama dün bu kadar iyi defans yapacaklarını hiçbirimiz tahmin etmedik açıkçası. Dirençli bir ekip oldu ama biz sakin kalabildik. Sahadaki o iletişimi daha iyi yapıyoruz. Herkes birbiriyle konuşuyor; neyi doğru, neyi yanlış yapıyoruz, pozisyon pozisyon nerelerde farklı hareket etmeliyizi konuşuyoruz. Dün iyi yaptığımızı düşünüyorum. Takım olarak bence bu anlamda, iletişimde ve sahadaki soğukkanlılıkta gelişme olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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"İLK 5 MAÇ OYNAMADIĞIM İÇİN TAKIMIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURMAK İSTEMEDİM"

Son olarak kaptan olarak oyunculara özel bir şey söyleyip söylemediğinin sorulması üzerine Eda Erdem Dündar, "Turnuva başlarken zaten hepimiz çok heyecanlıydık, kızlar da çok heyecanlıydı. İlk 5 maç oynamadığım için çok fazla kızların üzerinde bir baskı oluşturmak istemedim açıkçası. Çünkü onlar zaten ne yapmaları gerektiğini gayet iyi biliyorlar. Ben daha çok saha kenarında, yanıma geldiklerinde ya da molalarda ben onlara gittiğimde, set aralarında onlarla konuşup kimde bir problem ya da bir yardıma ihtiyacı varsa ona gidip biraz taktiksel anlamda biraz da mental anlamda yardımcı olmaya çalıştım. Ama kızlar zaten çok odaklı. VNL galibiyetinden, altın madalyadan sonra takımdaki o öz güven çok hoşuma gidiyor. Kızların, 'Daha önce başardık, bunu tekrar başarabiliriz' hissini vermesi çok değerli. O yüzden ben daha çok onların kendileri gibi olmalarını istedim sahada. Onlar da bütün turnuva boyunca bunu gösterdiler zaten" diyerek sözlerini tamamladı.