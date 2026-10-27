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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ederson: Çalışmaya ve inanmaya devam etmeliyiz

        Ederson: Çalışmaya ve inanmaya devam etmeliyiz

        Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildikleri derbi karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Kafalarını kaldırmaları gerektiğinin altını çizen Brezilyalı file bekçi, "Birlik olmaya devam etmeliyiz. Çalışmaya devam edeceğiz ve bir sonraki maçı düşüneceğiz. Kolay değil ama kafamızı kaldırmalıyız. Önümüzde uzun bir yol var. Çalışmaya ve inanmaya devam etmeliyiz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:46 Güncelleme:
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        "Çalışmaya ve inanmaya devam etmeliyiz"

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson, mağlubiyeti değerlendirdi.

        "ÇALIŞMAYA VE İNANMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

        Brezilyalı kaleci, "Takım olarak 90 dakika boyunca istediğimiz performansı sergileyemedik ama yolumuza devam etmeliyiz. Birlik olmaya devam etmeliyiz. Çalışmaya devam edeceğiz ve bir sonraki maçı düşüneceğiz. Kolay değil ama kafamızı kaldırmalıyız. Önümüzde uzun bir yol var. Çalışmaya, inanmaya devam etmeliyiz." dedi.

        TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

        Ederson, sözlerini taraftarlara teşekkür ederek tamamladı.

        Brezilyalı file bekçisi, "Taraftarlarımızdan özür dileriz. Buraya gelen taraftarlara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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