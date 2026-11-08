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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Enner Valencia 90+6'da attı Boca Juniors şampiyon oldu!

        Enner Valencia 90+6'da attı Boca Juniors şampiyon oldu!

        Arjantin Ligi'nde Defensa y Justicia'yı Enner Valencia'nın 90+6. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup eden Boca Juniors şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 13:37 Güncelleme:
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        Valencia 90+6'da attı Boca şampiyon oldu

        Arjantin Birinci Futbol Ligi'nde Defensa y Justicia'yı 1-0 yenen Boca Juniors, şampiyonluğa ulaştı.

        Kapanış Ligi'nin 16. haftasında Defensa y Justicia'yı ağırlayan Boca Juniors, 90+6. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle galip geldi.

        Yıllık puan tablosunda 63 puana ulaşan Boca Juniors, Rosario Central'in bir puan önünde şampiyon oldu.

        Öte yandan Rosario Central'in Estudiantes de Rio Cuarto karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet, şampiyonluk için yeterli olmadı.

        Buna karşın Enner Valencia'nın golünün iptal edildiğini düşünen Rosario Central taraftarları, takımlarının şampiyon olduğunu zannedip sahaya girdi. Futbolcular ve taraftarlar, bir süre sahada büyük sevinç yaşayarak kutlama yaptı.

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        #boca juniors
        #Enner Valencia
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