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        Haberler Spor Futbol Transfer 1. Lig BB Erzurumspor Ertuğrul Taşkıran resmen Erzurumspor FK'da!

        Ertuğrul Taşkıran resmen Erzurumspor FK'da!

        Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcisi Erzurumspor, Alanyaspor ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Ertuğrul Taşkıran'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 23:38 Güncelleme:
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        İşte Ertuğrul Taşkıran'ın yeni takımı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor, yeni sezon öncesi ilk yerli dış transferini gerçekleştirdi. Mavi-beyazlı ekip, son olarak Alanyaspor forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüp tesislerinde Başkan Ahmet Dal ile bir araya gelen Ertuğrul Taşkıran, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini 2 yıllığına Erzurum ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Deneyimli file bekçisi; Samsunspor, Kayserispor, Sivasspor, Boluspor, Konyaspor, Kasımpaşa ve son olarak Alanyaspor'da görev yaptı. Son üç sezondur Alanyaspor'un kalesini koruyan Ertuğrul Taşkıran, geride kalan sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 21 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli kaleci bu maçların 7'sinde kalesini gole kapatırken, toplam 25 gole engel olamadı.

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