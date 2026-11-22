Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan 1-0'lık skorla Göztepe oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 70. dakikada Efkan Bekiroğlu attı.

Bu sonuçla beraber Göztepe puanını 18'e çıkarırken, son üç maçta galip gelemeyen Erzurumspor FK ise haftayı 14 puanla tamamladı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Fenerbahçe'ye konuk olacak. İzmir temsilcisi, Trabzonspor'u ağırlayacak.