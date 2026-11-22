Esenler Erokspor Antalyaspor | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Turka Esenler Erokspor, evinde ağırladığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Turka Esenler Erokspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 yendi.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Yücel Büyük, Mahmut Gülle, Mehmet Pekmezci
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Bahadır Öztürk (Dk. 57 Mikail Okyar), Claro, Enes Alıç, Ferhat Yazgan (Dk. 57 Onur Ulaş), Janvier (Dk. 71 Recep Niyaz), Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Tugay Kaçar), Kanga, Faye, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 86 Burak Çoban)
Antalyaspor: Pseftis, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Nzaba (Dk. 83 Ahmet Sagat), Samet Karakoç, Soner Dikmen (Dk. 73 Ceesay), Mevlüt Şimşek (Dk. 65 Mert Yılmaz), Van De Streek, Pedrinho (Dk. 83 Samet Yalçın), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 65 Güray Vural), Da Costa
Goller: Dk. 21 Da Costa (Antalyaspor), Dk. 45 Yusuf Erdoğan, Dk. 74 Recep Niyaz (Turka Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Nzaba, Dk. 60 Mevlüt Şimşek, Dk. 90+5 Ahmet Sagat (Antalyaspor), Dk. 30 Kanga, Dk. 51 Janvier, Dk. 54 Enes Alıç, Dk. 65 Onur Ulaş, Dk. 90+7 Erdem Canpolat (Turka Esenler Erokspor)