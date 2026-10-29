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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'de Anadolu Efes'in konuğu Panathinaikos

        Euroleague'de Anadolu Efes'in konuğu Panathinaikos

        Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        A.Efes'in konuğu Panathinaikos!

        EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes, yarın Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

        Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 14. basamakta bulunuyor. Anadolu Efes, ligdeki son mücadelesinde Hapoel'e 118-88 mağlup oldu.

        Geride kalan haftalarda 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Panathinaikos ise puan tablosunun zirvesinde yer alıyor.

        ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDA 922. KARŞILAŞMASI

        Anadolu Efes, Panathinaikos maçıyla Avrupa'da 922. kez sahne alacak.

        Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 921 karşılaşmada 509 galibiyet, 412 yenilgi yaşadı.

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        Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 674. maçını yapacak. Ligdeki 673 müsabakanın 352'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 321'inde mağlup oldu.

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        #Anadolu Efes
        #EuroLeague
        #Panathinaikos
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