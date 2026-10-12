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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe ikas Eyüpspor Eyüpspor 0-4 Göztepe | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Eyüpspor 0-4 Göztepe | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, evinde ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 22:08 Güncelleme:
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        Eyüpspor evinde Göztepe'ye farklı kaybetti

        Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Göztepe’ye 4-0 mağlup oldu.

        9. dakikada VAR’ın uyarısıyla monitörde ceza sahası içindeki pozisyonu inceleyen Atilla Karaoğlan, Eyüpsporlu oyuncu Abdullahi’nin eliyle Miroshi’nin boğazına yaptığı müdahale nedeniyle, sahaya dönerek Abdullahi'ye direkt kırmızı kart gösterdi. Karaoğlan devamında penaltı noktasını işaret etti.

        11. dakikada Juan, penaltı vuruşunda kaleciyle topu ters köşeye yolladı. 0-1

        18. dakikada Akonnor’un yerden ceza sahası içine ortasında Arda Okan’ın önünde kalan topa sol ayağının içiyle yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

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        45. dakikada Giordano'nun yaptığı ortaya yükselen Michalak'ın kafa vuruşunda kaleci Arda topu kornere çeldi.

        54. dakikada sol kanatta topla buluşan Akonnor, sol çaprazdan ceza sahasına girerek topu penaltı noktasına yuvarladı. Henrique’nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

        59. dakikada Costa’nın kendi yarı alanında Jules’e attığı pasta araya girip topu kazanan Henrique’nin yay üzerinde kalecinin sağından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-3

        74. dakikada Arda Okan Kurtulan’ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi.

        75. dakikada penaltıyı kullanan Henrique, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-4

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        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Ergin Gözütok, Murat Şener

        Eyüpspor: Horatiu Moldovan, Chandrel Massanga (Bilal Boutobba dk. 76) Zak Jules, Anıl Yaşar, Mete Kaan Demir (Charles Raux Yao dk. 60), Taşkın İlter, David Costa (Hamza Akman dk. 76), Simone Giordano, Yusuf Barası (Lenny Pintor dk. 60), Ahmed Abdullahi, Konrad Michalak (Talha Ülvan dk. 60)

        Yedekler: Emre Bilgin, Arda Yavuz, Yiğit Demir, Berhan Kutlay Şatlı, Musa Eren Karakaş

        Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

        Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Noah Sonko, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Faustino Anjorin dk.81), Novatus Miroshi (Alex Matos dk. 76), Richard Akonnor, Alexis Antunes (Efkan Bekiroğlu dk. 76), Janderson (Andre Henrique dk. 46), Juan (Sinclair Armstrong dk. 69)

        Yedekler: Ege Yıldırım, Bekir Böke, Gökdeniz Bayrakdar, Şamil Öztürk

        Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

        Goller: Juan (dk. 11 pen.), Henrique (dk. 54, 59 ve 75 pen.) (Göztepe)

        Kırmızı kart: Ahmed Abdullahi (dk. 9) (Eyüpspor)

        Sarı kartlar: Anıl Yaşar, Michalak (Eyüpspor), Juan, Antunes (Göztepe)

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        #Eyüpspor
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