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        Çorum FK Süper Lig'deki ilk galibiyetini Eyüpspor'a karşı aldı

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti ve tarihteki ilk Süper Lig galibiyetine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 00:34 Güncelleme:
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        Çorum Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı

        Süper Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Çorum Şehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

        Karşılaşmada Çorum'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Alexandros Kiziridis, 27. dakikada Andrei Borza ve 89. dakikada Ermin Mahmic attı.

        Bu sonucun ardından Çorum FK, Süper Lig'de bu sezon ilk kez kazandı ve 4 puana yükseldi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çorum FK, Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetine de imza atmış oldu. Eyüpspor, ligde 3 puanda kaldı.

        Süper Lig'in gelecek haftasında Çorum FK, Samsunspor deplasmanına gidecek. Eyüpspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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        MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

        6. dakikada Çorum FK öne geçti. Sol kanattan gelen topla buluşan Kyziridis, Ramirez ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kyziridis, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

        27. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Kyziridis'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Borza, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere yolladı: 2-0.

        41. dakikada topla buluşan Massanga'nın şutunda, kaleci Felipe meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

        İlk yarı, Çorum FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

        69. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Mahmic, oyuna girdikten dakikalar sonra sağ kanatta topu ceza sahasına taşıdı. Mahmic'in şutunda, kaleci Moldovan topun filelere gitmesini önledi.

        85. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Talha Ülvan, sağ kanada açılan topu tek pasla ceza sahasına gönderdi. Penaltı noktası civarında topla buluşan Yusuf Barası'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Felipe'nin kucağında kaldı.

        88. dakikada Raux Yao'nun derin pasında topla buluşan Yusuf Barası, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yusuf Barası'nın plasesinde, kaleci Felipe ayağıyla müdahale ederek topun filelere gitmesini engelledi.

        89. dakikada Çorum FK, farkı 3'e çıkardı. Bu dakikada Mahmic, kale sahası içinde sol ayak içiyle yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.

        Karşılaşma, Çorum FK'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Stat: Çorum Şehir

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu

        Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı, Smolcic (Dk. 81 Arda Şengül), Borza, Fredy (Dk. 71 Berat Özdemir), Ramadani, Cengiz Ünder (Dk. 71 Göktan Gürpüz), Diomande (Dk. 65 Mahmic), Kyziridis, Ramirez (Dk. 81 Moukoko)

        Eyüpspor: Moldovan, Talha Ülvan, El Yamiq (Dk. 46 Seyfettin Anıl Yaşar), Jules, Giordano (Dk. 75 Arda Yavuz), Massanga, Raux Yao, Boutobba (Dk. 46 Yusuf Barası), Da Costa (Dk. 63 Hamza Yiğit Akman), Michalak, Abdullahi (Dk. 63 Pintor)

        Goller: Dk. 6 Kyziridis, Dk. 27 Borza, Dk. 89 Mahmic (Arca Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 45 Cengiz Ünder (Arca Çorum FK), Dk. 45+1 Da Costa, Dk. 59 Seyfettin Anıl Yaşar (Eyüpspor)

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        #süper lig
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