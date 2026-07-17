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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Gornik Zabrze mesaisi!

        Fenerbahçe'de Gornik Zabrze mesaisi!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 21 Temmuz Salı günü sahasında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 22:44 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de Gornik Zabrze mesaisi!

        Avusturya kampının ardından 2 gün izin yapan sarı-lacivertli takım, yaptığı antrenmanla İstanbul'da çalışmalarına devam etti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

        Sahada ısınma, çabukluk ve dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, dayanıklılık koşuları ile tamamlandı.

        Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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