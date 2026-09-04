Fenerbahçe'den Adil Demirbağ açıklaması!
Fenerbahçe Kulübü, Adil Demirbağ transferi hakkında basın çıkan iddiaları yalanladı.
Giriş: 04 Eylül 2026 - 14:59 Güncelleme:
Transfer döneminni son gününde Konyaspor'dan Adil Demirbağ ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edilen Fenerbahçe, konuyla ilgili resmi siteden açıklama yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüp, Adil Demirbağ için Konyaspor'a 3 milyon Euro seviyesinde son bir teklif yapacakları yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Adil Demirbağ’ın transferine ilişkin kamuoyuna yansıyan; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon Euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz ile ilgili transfer süreçlerinde, resmi kanallarımız dışında paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz."
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