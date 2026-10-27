Fenerbahçe, Euroleague'de Carolo Basket'i ağırlayacak
Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Euroleague'de yarın Flammes Carolo Basket'i ağırlayacak
Giriş: 27 Ekim 2026 - 11:03 Güncelleme:
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun üçüncü haftasında yarın Fransa temsilcisi Flammes Carolo Basket'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
C Grubu'nda sezona 2'de 2 yaparak giren Fenerbahçe, 4 takımlı grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Fransa temsilcisi de iki maçını da kazanarak averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
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