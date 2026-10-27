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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı oyuncularından meme kanserinde erken tanı çağrısı

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı oyuncularından meme kanserinde erken tanı çağrısı

        Medicana Sağlık Grubu, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği etkinlikle erken tanının önemine dikkat çekti. Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Peron arasında oynanan voleybol karşılaşmasında "Bir Sonraki Durak Mamografi" mesajı öne çıkarken, meme kanseri ile mücadele eden kadınlar da farkındalık etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 16:41 Güncelleme:
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        Fenerbahçeli voleybolculardan meme kanserinde erken tanı çağrısı

        Medicana Sağlık Grubu, sağlık ve isim sponsoru olduğu Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı’nın Eczacıbaşı ile oynadığı karşılaşmada meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çeken bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte, “Bir Sonraki Durak Mamografi” kampanyasının mesajı sahaya taşındı.

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, maç öncesi ısınmaya farkındalık amacıyla hazırlanan pembe tişörtlerle çıktı. Meme kanseri ile mücadele eden en üç kadının da katıldığı maç öncesi seremonide, kendilerine çiçek takdim edildi. Karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlara ise Medicana Sağlık Grubu tarafından pembe tokalar dağıtılarak farkındalık mesajının tribünlere de taşınması sağlandı. Etkinlikle meme kanserinde erken tanının ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi bir kez daha vurgulandı.

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        ERKEN TANI TEDAVİ BAŞARISINI ARTIRIYOR

        Medicana Sağlık Grubu Tıbbi Hizmetler Direktörü Uzm. Dr. Erdal İbanoğlu, meme kanserinin erken dönemde tespit edilmesinin tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını belirterek kadınları düzenli kontrollerini aksatmamaya davet etti. Uzm. Dr. İbanoğlu, “Bir Sonraki Durak Mamografi” mesajıyla erken tanı bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

        ERKEN TANI İÇİN KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN

        Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender, meme kanserinde belirtilerin ortaya çıkmasını beklemeden düzenli kontrollerin yaptırılması gerektiğini belirtti. Ailede meme kanseri öyküsünün riski artırabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ömer Bender, “Maalesef ailede, özellikle birinci derece yakınlarda meme kanseri görülmesi, kişinin riskini ciddi şekilde artırıyor. Annesinde, kızında veya kız kardeşinde meme kanseri görülmesi, kişinin riskini iki kat artırıyor. Eğer bu yakınlarında hastalık genç yaşta ortaya çıkmışsa risk üç kat artıyor. Yakınlarında iki taraflı meme kanseri öyküsü varsa bu kişilerde risk dokuz kat artıyor. ‘Yakınımda oldu ama bana olmaz’ düşüncesi yanlış. Bu nedenle de özellikle ailesinde meme kanseri öyküsü olan kişilerin tetkiklerini zamanında yaptırması erken tanı için büyük önem taşımaktadır” dedi.

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        KADINLARDA 20 YAŞ İTİBARIYLA TARAMALAR BAŞLAMALI

        Medicana Ataköy Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cevher Akarsu ise, meme kanserinde erken tanının sağkalım açısından önemine dikkat çekerken, “Meme kanseri, kadınlarda çok sık görülen bir kanser türü. Erken tanı, tedavi başarısı açısından oldukça önemli. Erken evrede tespit edilen hastalar, çok yüksek sağkalım oranlarıyla tedavi edilebiliyor. Bu nedenle meme kanserinde erken tanı konulması, tedavi açısından büyük önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü, 20 yaşından itibaren kadınların ayda bir kez kendi kendilerine meme muayenesi yapmalarını önermektedir. Yılda bir kez doktor muayenesi ve 40 yaşından itibaren de mamografiyle kontrol önerilmektedir” ifadelerini kullandı.

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        HASTALIKLA MÜCADELE EDEN KADINLARDAN ERKEN TANI ÇAĞRISI

        Maça pembe tişörtleriyle katılan ve meme kanseri tedavisi sonrası düzenli kontrollerine devam eden Sabiha Öztürk, “Elime gelen bir kitleyle hastalığın farkına vardım. Geçen yıl 5 Kasım’da tanım konuldu. Bu yola kaygı ve korkuyla girmedim. Hocalarım zaten beni bilgilendirdi. Mayıs ayında ameliyat oldum. Tedavi sürecim bitti. Bütün kadınlara sesleniyorum: Hiçbir şeyi ertelemesinler. Erken tanı hayat kurtarır” derken; aynı şekilde kanser sonrası düzenli kontrolleri devam eden Gönül Sevinç ise “Ben hastalığımı tesadüfen öğrendiğimde kanserin dördüncü evresindeydim. Sağlığımı bir süre ertelediğimi fark ettim. Bütün kadınlara tavsiyem, doktorlardan ve kontrollerden lütfen korkmasınlar. Kimse kontrollerini ertelemesin” şeklinde görüş verdi.

        Meme kanseri tedavisi devam eden Nihal Çırpı ise “Ben yedi ay önce fark ettim ve şu anda tedavi süreci içindeyim. Tedavim iyi gidiyor. Kadınlar dikkat etsin ve kontrollerini ihmal etmesin. Ne kadar erken teşhis edilirse o kadar iyi” dedi.

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        #fenerbahçe
        #Voleybol
        #meme kanseri
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