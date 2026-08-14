Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Lyon maçlarının oyuncu listesi belli oldu: Lukaku sürprizi!

        Fenerbahçe'nin Lyon maçlarının oyuncu listesi belli oldu: Lukaku sürprizi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 21:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fenerbahçe, Lyon kadrosunu UEFA'ya bildirdi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa'nın Olimpik Lyon ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu.

        UEFA'nın internet sitesinde yer alan kadroya göre, sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ile Anthony Musaba listede yer almadı.

        Yeni transfer Romelu Lukaku da UEFA'ya bildirilen listede yer almayan bir diğer futbolcu oldu. Fenerbahçe'nin maçın başlamasına 24 saat kalana kadar kadroya 2 oyuncu ekleme hakkı bulunuyor.

        Sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği Olimpik Lyon maçının kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

        Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Yasir Çaklı, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriç, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai.

        Fenerbahçe, Fransa ekibi Olimpik Lyon'la ilk maçı 18 Ağustos'ta sahasında, rövanş mücadelesini ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Turu geçen takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuştu
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti 25. yıl vizyon belgesi yayınlandı
        AK Parti 25. yıl vizyon belgesi yayınlandı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Martinelli kararını verdi: G.Saray'a kötü haber!
        Martinelli kararını verdi: G.Saray'a kötü haber!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi