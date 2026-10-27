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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Real Sociedad deplasmanında

        Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Real Sociedad deplasmanında

        Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İspanya'nın Real Sociedad takımına konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Real Sociedad deplasmanında!

        UEFA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, yarın İspanyol ekibi Real Sociedad ile deplasmanda karşılaşacak.

        San Sebastian şehrindeki Zubieta Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Martina Molinaro yönetecek.

        Organizasyona ikinci eleme turundan başlayan sarı-lacivertli ekip, Belarus temsilcisi Minsk'i 4-1 ve 1-0'lık skorlarla yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe, bu turda Real Sociedad ile eşleşti.

        Seribaşı olmadığı için ilk maçına deplasmanda çıkacak sarı-lacivertliler, rövanş müsabakasını 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.

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