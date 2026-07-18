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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı!

        Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabı kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 00:15 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı!

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre normal sezonu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayarak finallere yükselen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşılaşacak.

        Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek final etabında mücadele edecek milli takımın kadrosu şöyle:

        Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

        Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

        Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

        Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

        Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

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