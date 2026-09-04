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        Formula 1'de sıradaki durak İtalya

        Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan İtalya Grand Prix'si bu hafta sonu koşulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 13:22 Güncelleme:
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        Formula 1'de sıradaki durak İtalya

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 13. etabı olan İtalya Grand Prix'siyle devam edecek.

        İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek yarış 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

        Sıralama turları yarın TSİ 17.00'de başlayacak, yarış ise 6 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.

        Bu sezon koşulan yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli altı, takım arkadaşı George Russell ile McLaren pilotu Lando Norris ikişer, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de birer galibiyet elde etti.

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        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        - Pilotlar

        1. Kimi Antonelli (İtalya): 242

        2. George Russell (Büyük Britanya): 183

        3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 183

        4. Lando Norris (Büyük Britanya): 159

        5. Charles Leclerc (Monako): 155

        - Takımlar

        1. Mercedes: 425

        2. Ferrari: 338

        3. McLaren: 263

        4. Red Bull: 186

        5. Racing Bulls: 66

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        #formula 1
        #F1
        #İtalya Grand Prix
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