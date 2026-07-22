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        Haberler Spor Futbol Başakşehir - Inter Turku maçı TRT 1 canlı yayın izle: RAMS Başakşehir Inter Turku maçı izle ekranı

        Başakşehir - Inter Turku maçı TRT 1 canlı yayın izle: RAMS Başakşehir Inter Turku maçı izle ekranı

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz RAMS Başakşehir, 2. eleme turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşı karşıya geliyor. Turuncu-lacivertli ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleyi kazanarak rövanş maçı öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin de Avrupa macerasına galibiyetle başlamak istiyor. Futbolseverler ise Başakşehir - Inter Turku maçının yayın saati, kanalı ve canlı izleme ekranına ilişkin detayları araştırıyor. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Peki, Başakşehir - Inter Turku maçı hangi kanalda? İşte UEFA Konferans Ligi Başakşehir - Inter Turku maçı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 21:04 Güncelleme:
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        RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasına kalma hedefi doğrultusunda ilk sınavını Inter Turku karşısında verecek. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 5. sırada tamamlayan İstanbul ekibi, Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un kazanmasıyla Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Sezon öncesi hazırlık kampını tamamlayan turuncu-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak rövanş öncesi avantaj yakalamayı amaçlıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise TRT 1 canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Başakşehir - Inter Turku maçı nasıl, nereden izlenir? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

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        BAŞAKŞEHİR - INTER TURKU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşmasında RAMS Başakşehir ile Inter Turku, 23 Temmuz Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

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        BAŞAKŞEHİR - INTER TURKU MAÇI HANGİ KANALDA?

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

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        BAŞAKŞEHİR - INTER TURKU MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

        Başakşehir ile Inter Turku arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi karşılaşması, TRT 1'in televizyon yayınının yanı sıra TRT'nin dijital platformları üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

        Futbolseverler, maç saatinde TRT 1 canlı yayını üzerinden karşılaşmayı anbean izleyebilecek.

        BAŞAKŞEHİR - INTER TURKU MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        11'LER BELLİ OLDU!

        Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Ba, Karbownik, Keöem, Umut, Brnic, Yusuf, Shomurodov, Bertuğ

        Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Ampofo, Laine, Tuominen, Essomba, Conteh, Jephta

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