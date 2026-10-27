Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na geri dönüyor

RONALDO'NUN CEZASI

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım kampını izinsiz terk ettiği için 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası almıştı.

Portekiz basınındaki haberde, milli takım teknik direktörü Jorge Jesus'un, yaşananlara rağmen Ronaldo'ya kasım ayındaki Danimarka ve Galler maçında kadroda yer vereceğini duyurdu. Uluslar Ligi'nde kalan iki maçında Danimarka ve Galler ile karşılaşacak Portekiz'de nihai kadronun 6 Kasım'da açıklanması bekleniyor.