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        Haberler Spor Futbol Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na geri dönüyor

        Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na geri dönüyor

        Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, olaylı bir şekilde kadro dışı bırakıldığı Portekiz Milli Takımı'na geri dönüyor. Portekiz basını, Kasım ayındaki Uluslar Ligi mücadelelerinde kadroya çağırılacağını ileri sürdü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 15:38 Güncelleme:
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        Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo kadroya dönüyor.

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        O'Jogo'da yer alan habere göre, Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, kasım ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları için geniş kadrosunda Ronaldo'ya da yer verecek.

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        41 yaşındaki yıldız futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde ekim ayında oynanan Danimarka ve Norveç maçları öncesi milli takım kampını terk etmiş ve ceza almıştı.

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        RONALDO'NUN CEZASI

        Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım kampını izinsiz terk ettiği için 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası almıştı.

        Portekiz basınındaki haberde, milli takım teknik direktörü Jorge Jesus'un, yaşananlara rağmen Ronaldo'ya kasım ayındaki Danimarka ve Galler maçında kadroda yer vereceğini duyurdu. Uluslar Ligi'nde kalan iki maçında Danimarka ve Galler ile karşılaşacak Portekiz'de nihai kadronun 6 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

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        NELER YAŞANDI?

        41 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçı öncesi kampı izinsiz terk etmişti. Ronaldo, daha sonra yaptığı açıklamada milli takımı tamamen bırakmadığını duyurmuştu.

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        PORTEKİZ PERFORMANSI

        Portekiz Milli Takımı'nda 234 maçta süre bulan Ronaldo, 146 kez ağları havalandırdı.

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        #Cristiano Ronaldo
        #Portekiz Milli Takımı
        #UEFA Uluslar Ligi
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