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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara: Burada dünyanın en büyük derbilerinden birini yaşıyorum

        Gabriel Sara: Burada dünyanın en büyük derbilerinden birini yaşıyorum

        Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin dünyanın en büyük derbilerinden biri olduğunu söyleyen Sara, "Buradaki rekabetin nasıl olduğunu biliyoruz. Bence benim burada yaşadıklarım, tüm derbiler, dünyanın en büyüklerinden biri. Takımların birbirlerinden gerçekten nefret ettikleri çok açık. Bence iyi bir maç çıkardık. İlk yarıda derbinin heyecanını bir kenara bırakıp futbola odaklandık ve iyi oynadık." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 14:29 Güncelleme:
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        Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, Fenerbahçe derbisinin ardından ESPN'e konuştu.

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        "DÜNYANIN EN BÜYÜK DERBİLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYORUM"

        Sara, "Buradaki rekabetin nasıl olduğunu biliyoruz. Bence benim burada yaşadıklarım, tüm derbiler, dünyanın en büyüklerinden biri. Takımların birbirlerinden gerçekten nefret ettikleri çok açık. Bence iyi bir maç çıkardık. İlk yarıda derbinin heyecanını bir kenara bırakıp futbola odaklandık ve iyi oynadık. İlk yarı çok daha iyiydi. İkinci yarıda biraz konsantrasyonumuzu kaybettik ve maçın sonuna doğru rakibin biraz ivme kazanmasına izin verdik ama en önemlisi galibiyet. Ne olursa olsun derbileri kazanmalıyız, özellikle de kendi sahamızda. İstediğimiz bu; lider olarak devam etmek, derbileri kazanmak ve bir şampiyonluk daha kazanmak." dedi.

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        MAÇ SONU YAŞANAN GERGİNLİK

        Sözlerine devam eden ve maç sonu yaşananları değerlendiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Dürüst olmak gerekirse maç sonunda ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım birkaç itişme oldu, tek bir olay değildi. Ama her derbi böyledir. Bunlar ülkedeki en büyük iki takım ve herkes kazanmak istiyor. Ortalık biraz kızışıyor ama bence sonunda herkes birbirine saygı duyuyor." diye konuştu.

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        "KUPA KAZANMAK GİBİ"

        Gabriel Sara, "Taraftarlar, kulüpte çalışanlar ve burada her gün bu atmosferi yaşayan herkes için derbi kazanmak, adeta bir kupa kazanmak gibi. Kutlamalara bakabilirsiniz; sonrasında yaşanan kargaşayı da gördünüz. Dolayısıyla bu maç bizim için bir kupa kazanmak gibiydi: Derbiyi kazandık ve liderliğimizi koruduk." yorumunda bulundu.

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