Gabriel Sara: Burada dünyanın en büyük derbilerinden birini yaşıyorum

"DÜNYANIN EN BÜYÜK DERBİLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYORUM"

Sara, "Buradaki rekabetin nasıl olduğunu biliyoruz. Bence benim burada yaşadıklarım, tüm derbiler, dünyanın en büyüklerinden biri. Takımların birbirlerinden gerçekten nefret ettikleri çok açık. Bence iyi bir maç çıkardık. İlk yarıda derbinin heyecanını bir kenara bırakıp futbola odaklandık ve iyi oynadık. İlk yarı çok daha iyiydi. İkinci yarıda biraz konsantrasyonumuzu kaybettik ve maçın sonuna doğru rakibin biraz ivme kazanmasına izin verdik ama en önemlisi galibiyet. Ne olursa olsun derbileri kazanmalıyız, özellikle de kendi sahamızda. İstediğimiz bu; lider olarak devam etmek, derbileri kazanmak ve bir şampiyonluk daha kazanmak." dedi.